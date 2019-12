Západočeši prožili mizerný vstup do zápasu, po první čtvrtině prohrávali už 6:20. Situace se nezlepšila ani ve druhé části hry, ve které Plzeňští propadali v útoku i v obraně a do kabin odcházeli za stavu 24:48. „V prvním poločase se zápas vlastně rozhodl. Nepovedl se nám jeho začátek, hlavně na obranné půlce. Měli jsme bránit celoplošně, ale byli jsme zbytečně zatažení. Navíc, když se k tomu přidalo naše malé procento střelby, byl po dvou čtvrtinách výsledek takový, jaký byl,“ smutnil trenér basketbalistů Plzeň Erik Eisman.

Ve třetí čtvrtině se hra Lokomotivy výrazně zlepšila. Plzeň stáhla manko a v závěrečné fázi duelu na soupeře z hlavního města zle dotírala. Na obrat už ale neměla síly ani dostatek času. „Vytáhli jsme obranu po celém hřišti, stahovali jsme náskok soupeře, ale stálo nás to moc sil. Celkově to byl asi náš nejhorší výkon sezony, chtěl bych se omluvit fanouškům za to, co jsme doma předvedli,“ pokračoval kouč, který připustil, že porážka s pražským celkem může mít fatální následky. „Moc nás to mrzí, zejména i proto, že nás tento výsledek může stát postup do play off,“ dodal zklamaný Eisman, trenér Lokomotivy.

BK Lokomotiva Plzeň – Vyšehrad 70:79

Průběh utkání: 6:20, 24:48, 47:61. Sestava a body Plzně: Sůva, Buňka, M. Baselides, P. Baselides 3, Honomichl 27, Partyngl, David 17, Maděra 12, Doljak 5, Mach 6, Bureš.