„Důležité utkání jsme odehráli proti Pragovce. Celý zápas byl velice vyrovnaný, možná jsme měli více ze hry, ale Pragovka nám vždy utekla a dala gól. My jsme celý zápas dotahovali. Na konci jsme hráli v šesti hráčích, kdy jsme vyrovnali na 5:5 a následně jsme vybojovali roh, ze kterého jsme zápas mohli otočit. Bohužel, vyrovnaným stavem zápas skončil," mrzelo litického trenéra Lukáše Nocara.

Branky Litic: Duchková L. 2x, Dolívková, Kožíšková, Průchová.

Sestava Litic: Bystřická, Cislerová, Dolívková, Duchková J., Duchková L., Jelenová, Keberdlová, Kožíšková, Morová, Průchová, Tušlová, Vyletová.

Přestřelku rozhodl Meteor slepenými góly ve třetí části

Plzeň Litice - HC 1972 Rakovník 0:1 (0:0)

„Druhé a moc důležité utkání před koncem základní části. Rakovník byl daleko více agresivnější, útočnější než v prvním utkání a dostával se do spousty gólových šancí. Výborně ale zachytala naše Lenka Morová, jež držela naději na získání bodů do poslední chvíle. Bohužel bez gólu nemůžeme na body myslet. Chybí nám útočnice, která by dokázala rozhodovat utkání. Musíme tomu naši hru přizpůsobit a vynutit si více standartních situací," litoval lodivod litických pozemních hokejistek.

Tabulka extraligy žen - halová sezonaZdroj: Deník/Dominik Rejthar