Pozemní hokejistky Litic hrály první čtyři utkání halové sezony extraligy. Závěrečné, třetí dvojkolo odehrají v sobotu. Soutěž je kratší kvůli lednové olympijské kvalifikaci. Litické ženy jsou třetí v tabulce.

Pozemní hokejistky Litic. | Foto: TJ Plzeň-Litice

Litice – Praga Praha 3:1 (0:1)

Góly Litic: Duchková L. 2, Dolívková.

Sestava Litic: Morová, Duchková L., Duchková J., Kožíšková, Bystřická, Jelenová, Augustinová, Dolívková, Vyletová, Průchová, Tušlová.

"Nechytili jsme začátek zápasu a z první akce soupeře jsme prohrávali. Poté jsme převzali otěže zápasu a zaslouženě vyrovnala z brejku Dolívková. Následně z trestného rohu zvýšila Duchková, která o chvíli později celý zápas korunovala gólem do prázdné branky. Všechny zbylé akce soupeře pochytala Lenka Morová a my jsme slavili první velmi důležité vítězství," řekl trenér Litic Adam Uhlíř.

Litice – HC 1972 Rakovník 0:3 (0:1)

Sestava Litic: Morová, Duchková L. Duchková J., Kožíšková, Bystřická, Jelenová, Augustinová, Dolívková, Vyletová, Průchová, Tušlová.

"Začátek zápasu byl víceméně vyrovnaný s pár šancemi na obou stranách, později nám ujel vlak. Soupeř nás přehrával v osobních soubojích, a tak skóre narůstalo v jeho prospěch. Nás držela ve hře skvěle chytající Morová, ale bohužel jsme se v útoku nemohli prosadit. Dostali jsme se do tlaku až v posledních pěti minutách, když jsme hráli bez gólmanky, ale bez gólového efektu," uvedl Uhlíř.

Litice vyhrály halový turnaj v německém Schwabachu

Litice – Hradec Králové 2:0 (2:0)Góly: Duchková L., Lhotáková.Sestava Litic: Morová, Duchková L., Duchková J., Kožíšková, Bystřická, Jelenová, Lhotáková, Dolívková, Vyletová, Brejchová, Keberdlová."Druhý den dvoukola jsme začali velmi důležitým zápasem proti Hradci, s kterým jsme museli vyhrát, abychom měli jistotu udržení halové extraligy do posledního kola a následného souboje o medaile. Začátek patřil jasně nám, soupeř zalezl při bránění téměř do vlastního kruhu, to pramenilo v naši nadvládu a následné šance. Po hezké kombinaci Duchková L. - Brejchová - Lhotáková poslední zmiňovaná skórovala do prázdné branky. V dalším střídání z trestného rohu skórovala Duchková L. Následně soupeř svoji obranu vytáhl a zápas se stal vyrovnaným. Všechny šance jak na jedné i na druhé straně pochytaly skvěle chytající Morová s hradeckou Čechákovou, a tak se skóre již nezměnilo," komentoval duel trenér Litic.

Litice – Slavia Praha 1:8 (1:3)

Gól Litic: Duchková J.

Sestava Litic: Morová, Duchková L. Duchková J., Kožíšková, Bystřická, Jelenová, Lhotáková, Dolívková, Vyletová, Brejchová, Keberdlová.

"Opět nám utekl začátek zápasu, když jsme po 20 sekundách prohrávali gólem do prázdné branky. První polovina zápasu byla víceméně vyrovnaná, byli jsme aktivní do obranné činnosti a z toho pramenil gól Duchkové J., kdy po odebrání míčku soupeři ze samostatného úniku přehodila gólmanku soupeře a vyrovnala. Následně jsme dostali z velmi laciného rohu gól a do poloviny zápasu ještě jeden. V druhém poločasu už to byl den otevřených dveří v naší obranně… Zkušený tým Slavie si dělal na hřišti téměř co chtěl, a tak skóre narůstalo jen jedním směrem. Pouze trojice hráček se dokázala vyrovnat hře soupeře, a těmi byly sestry Duchkovy a výborně chytající Morová," konstatoval Adam Uhlíř.

Autoři: Tomáš Levý, Martin Švec