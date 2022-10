Minulý víkend Litice nehrály, soupeř z Pragy Praha se omluvil pro rozsáhlou marodku. Herní výpadek v podobě zápasové praxe se očekával a také se pravděpodobně projevil v první části hry. Přesto, že utkání bylo od začátku vyrovnané, byli to domácí, kteří se dostali do vedení brankou Kučery. Po zbytečné chybě plzeňského celku.

„První čtvrtina je pro nás zakletá. I když si to uvědomujeme, zdůrazňujeme, nevýraznost některých hráčů v tomto časovém úseku hry je do očí volající. Až většinou negativní vývoj zápasu nás nakopne", popsal průběh utkání trenér Litic Tomáš Levý.

Ve druhé části hry si postupně Litice vytvářely více a více zajímavých situací před domácí brankou. Vše završil Jakub Koryťák střelou z trestného rohu. Druhá polovina již byla v režii plzeňského týmu. Díky obětavému presinku útočníků si litická záloha dokázala přečíst zakládání akcí soupeře a posbírat je v zárodku kolem poloviny hřiště. To přinášelo následný tlak, který přinášel před brankou pražanů jednu akci za druhou.

Při jedné se prosmýkl po zadní čáře štírek Gerlický a jeho centr před branku doklepl do prázdné branky Uhlíř. Bohemians ve druhé polovině zahrozila ojediněle, ke střele ze hry se nedostala. Jedině z trestného rohu, s kterou si poradil brankář Nečas. Podobnou akci jako provedl Gerlický opakoval Uhlíř. Tentokráte byl konečným příjemcem Sochor, který také umístil míček do prázdné branky.

„Druhá polovina byla z naší strany mnohem lepší než první. Škoda je, že vícero rychlých protiútoků nedotáhneme do konce, tedy do střely, situací před brankou, zadnímu autu nebo trestného rohu. Pak by rozdíl ve skóre byl ještě vyšší," dodává Tomáš Levý.

Bohemians Praha - Plzeň-Litice 1:3 (1:1)

Branky Litic: Koryťák, Uhlíř, Sochor. Sestava Litic: Nečas, Benda, Kondrát, Bystřický, Hes, Šesták, Koryťák, Uhlíř, Kačírek, Čvančara, Levý, Sochor, Gerlický, Batík, Purkart.

