Se soupeři z druhé až šesté německé soutěže se o víkendu utkaly čtyři týmy pozemních hokejistů z plzeňských Litic. Zatímco muži a ženy A odehráli svůj turnaj ve Schwabachu u Norimberku, ženy a muži B hráli v Aalenu, který je nedaleko Stuttgartu. Příprava na halovou sezonu se týmům vesměs vyvedla. Muži A zdolali ve finále rakouský prvoligový AHTC Vídeň, ženy A prohrály ve finále s druholigovým německým HG Norimberk. Litické B týmy v Aalenu získávaly převážně v novém složení své první halové zkušenosti, ženy skončily páté, muži sedmí.

Muži A

Litice - Schwabach 8:5 (2:2)

Góly: Uhlíř 5, Benda 2, Bystřický.

Litice - SC Münchener 3:0 (1:0)

Góly: Benda 2, Koryťák.

Litice - ASV München 5:6 (1:6)

Góly: Benda 3, Uhlíř, Gerlický.

Litice - Neunkirchen 7:1 (5:0)

Góly: Benda 3, Homolka 2, Šesták, Gerlický.

Finále:

Litice - AHTC Vídeň 5:1 (3:0)

Góly: Gerlický 3, Benda 2.

Sestava Litic: Červený, Pažitka - Uhlíř, Koryťák, Bystřický, Hes, Kačírek, Šesták, Benda, Gerlický, Homolka.

Komentář Lukáše Bendy, útočníka Litic: "Každoroční přípravný halový turnaj mají naši muži letos za sebou a to poprvé jako vítězové. Po venkovní sezoně je to zase velká změna, přesto naše hra nebyla špatná. Hned v prvním zápase se nám podařilo i díky 5 gólům Adama Uhlíře porazit silný domácí tým Schwabachu. Bohužel největším problémem jsou naše hlavy a ve třetím zápase to bylo vidět. Velká laxnost, pocit, že se to vyhraje samo a motivovaný soupeř znamenalo, že jsme již podvou minutách na hřišti prohrávali 0:2. Poločas 1:6 mluvil za vše. Ve druhé půli jsme opět zapnuli, velkou část jsme hráli bez brankáře, ale podařilo se nám již snížit na rozdíl jedné branky. Ve čtvrtém zápase, pokud jsme chtěli hrát finále, jsme museli vyhrát a minimálně o 5 branek, což se nám povedlo. Obraná fáze není špatná, potřebujeme akorát zlepšit přesnost a hlavně zklidnit hru do útočné fáze, včetně proměňování více šancí v kruhu soupeře. Do finále jsme nastoupili proti silnému soupeři, který vyhrál druhou tabulku. Velká únava už byla docela na nás všech celkem znát, přesto jsme od začátku kontrolovali hru a podařilo se nám proměnit dost šancí. Výhra 5:1 byla zasloužená".

Ženy A:

Litice - Schwabach 2:2 (2:0)Góly: Dolívková 2.

Litice - Würzburg 2:1 (2:0)

Góly: Dolívková, Vyletová.

Litice - Neunkirchen 3:0 (2:0)

Góly: Vyletová, Keberdlová, Dolívková.

Plzeň Litice - Tus Obermenzing 4:3 (1:3)

Góly: Dolívková 2, Vyletová 2.

Finále:

Plzeň Litice - HG Norimberk 0:1 (0:0)

Sestava: Morová, Kožíšková, Jelenová, Bystřická, Dolívková, Vyletová, Keberdlová, Tušlová.

Komentář trenéra Adama Uhlíře: "Tradiční přípravný halový turnaj, který jsme v minulosti dvakrát vyhráli. Okleštěná sestava pouze s dvěma hráčkami na střídání, si ke konci turnaje vybrala svoji daň. Hrálo se 2x20 minut, takže únava postupem narůstala. Každým zápasem se holky zlepšovaly a především obranná fáze šlapala ke konci skoro jako švýcarské hodinky. Zatím máme velké mezery v útočné fázi, ale na tom ještě zapracujeme. V posledním skupinovém zápase se nám zranila Dolívková, která se jela podívat na šití do místní nemocnice. Tudíž pouze jedna na střídání. Únava už byla vysoká, chuť hrát a bojovat, ale zůstala. Velmi kvalitní soupeř, kterému jsme se bohužel v útočné fázi nevyrovnali. Takže nakonec bereme druhé místo".

Ženy B:

HTC Würzburg - Litice 1:0

SV Berliner Bären - Litice 1:1

Gól: Augustinová.

HC Suebia Aalen - Litice 1:2

Góly: Levá, Brejchová.

O 5. místo:

HC Heidelberg - Litice 0:1

Gól: Augustinová.

Sestava: Levá, Dvořáková, Šmídová, Tomanová, Linková, Augustinová, Duchková J., Brejchová, Lhotáková.

Muži B:HC Heidelberg - Litice 1:1

Gól: Hošek.

Potsdamer Sport-Union - Litice 4:1

Gól: Nocar.

HC Suebia Aalen A - Litice 3:0

Grashoppers B - Litice 2:3

Góly: Nocar 3.

O umístění 7. místo:

HC Suebia Aalen B - Litice 0:3

Góly: Malát, Nocar, Svoboda M.

Sestava: Svoboda M., Svoboda V., Bílek, Hošek, Nocar L., Kordík Jakub, Malát, Dudák, Valenta David.

