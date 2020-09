V tom prvním přivítají v sobotu od 16 hodin bratislavskou Raču. „Očekávání jsou velká. Měli jsme se s Račou střetnout v přípravě, ale nakonec to odřekli, aby neriskovali karanténu v případě nákazy. Snad se liga hrát bude,“ prohlásil na startu sezony litický kouč Tomáš Levý.

Týden nato hostí Pragu Praha. Nejvyšší soutěž má připravenu několik variant, když by znovu zasáhl do sportu koronavir. „Já doufám, že soutěž proběhne bez přerušení a omezení. Ze všech kluků je cítit, že chtějí sportovat,“ potěšilo kouče extraligových pozemkářů z Litic.

Ti se před rokem radovali z mistrovského titulu, minulá sezona se nedohrála. Ale v té nadcházející by se Litice rády pohybovaly ve vyšších patrech. „Základ týmu zůstal pohromadě, nikdo neskončil. Z kluků cítím chuť hrát, to je základ. To jádro musíme udržet na vrcholu formy, ale chceme zapojit více mladých,“ pokračoval Levý.

Na sezonu jsou jeho svěřenci po měsíční přípravě nachystaní, jen chybí větší zápasové zatížení. Místo šesti plánovaných utkání odehráli pouze dvě.