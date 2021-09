„Účast na turnaji odmítly dva britské kluby kvůli karanténním opatřením při návratu domů. Odhlásil se i italský tým a pak to vzdali i Chorvati. Zbyla čtyři mužstva z Dánska, Portugalska, Itálie a my. Máme radost, že Trophy II. bude, protože v Plzni se takový turnaj nikdy nehrál,“ řekl trenér Litic Tomáš Levý.

Litičtí pozemkáři vstoupí do turnaje ve čtvrtek v 16.30 hodin zápasem proti dánskému Slagelse Hockeyklub. V pátek ve stejný čas nastoupí proti portugalskému Casa Pia Atlético Clube a v sobotu ve 14.30 proti Amsicoře z Itálie.

Zápasy o umístění budou na programu v neděli od 10 a 12.30 hodin.

Bude se hrát každý s každým, poté vás čeká zápas buď o třetí, nebo první místo. Co víte o soupeřích?

Nemáme s nimi zkušenost. Hrávali jsme s italskými týmy v přípravách tři čtyři roky nazpět, ale byly to týmy z chvostu tabulky, které jsme dokázali porážet. V Amsicoře hrávali dva tři Češi a tento tým se pohybuje do třetího místa italské ligy. Proti Dánům kluci hráli před pěti lety a byl to velmi vyrovnaný soupeř. S většinou hráčů týmu Casa Pia se někteří naši kluci střetli v létě na mistrovství Evropy a přijeli s dojmem, že jsou to šikovní kluci a že nám také zatopí.

Trophy II. jsou třetí nejvyšší evropskou soutěží. Budou chtít Litice vybojovat postup do vyšší divize?

Ano. Je to povinnost a sportovní cíl.

Bylo těžké zorganizovat evropský turnaj?

Máme zkušenosti, protože před dvěma lety lety jsme pořádali ME juniorů, ale teď je to horší kvůli nejistotě. Mění se covidová opatření, informace musíme předávat týmům, měnily se jejich počty. Nejistota je nejhorší.

Budou pro diváky platit nějaká omezení?

Vstupné bude dobrovolné. Diváci by měli mít jedno ze tří potvrzení o bezinfekčnosti – certifikát o očkování, test na covid-19, nebo doklad o prodělání nemoci.