V závěrečném dvoukole urvali pozemní hokejisté Litic tři body. V souboji o první místo nejprve podlehli Slavii a následně si poradili s Presidentem.

Pozemní hokejisté Litic na archivním snímku ve žlutých dresech. | Foto: Petr Růžek

Plzeň-Litice – Slavia 1:4 (1:2).

Utkání podzimu zvládl lépe pražský tým posílený o legionáře Tomáše Procházku, který se vrátil po 15 letech do mateřského klubu. Slávisté vstoupili dobře do utkání. Po zbytečných ztrátách domácích se dvakrát dostali po pravé straně do litického trestného kruhu a z druhého pobytu skórovali. Do konce čtvrtiny přidali ještě jeden gól. Domácí se naopak hledali.