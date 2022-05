Domácí se dostali do vedení poměrně laciným gólem z úhlu, když se prosadil Matěj Ostaš. Stejný hráč následně využil desetiminutové vyloučení litického Ondřeje Hese k vstřelení druhého gólu.

„Bohužel, nedaří se nám navázat náš útok na zbytek týmu. Máme týden na to, abychom to změnili. Síla týmu je velká, podobně je to s chutí. Rakovník je se svým přímočarým stylem a šikovností hráčů sice těžký protivník, ale v naší moci je dovést dvojzápas k úspěšnému konci,“ uvedl kouč plzeňského týmu Tomáš Levý.

Což však znamená v sobotní odvetě na hřišti v Liticích (začátek v 17.00 hodin) zvítězit minimálně o dvě branky.

Opora plzeňské obrany Lukáš Benda věří, že v silách mužstva to je. Vychází přitom z průběhu úvodního zápasu. „První půli jsme měli lehkou převahu. Více jsme drželi balonek, ale nedostávali jsme se do výrazných šancí. Rakovník nás pak dvakrát potrestal, byl efektivnější. Konec zápasu byl hodně nahoru a dolů,“ vysvětloval bek Litic.

Nic však dopředu nevzdává. „Jsme zatím jen v polovině. Ač prohráváme o dva góly, tak nyní hrajeme doma, kde dokážeme být nebezpeční. Věřím, že vše otočíme v náš prospěch a z cesty do finále se budeme radovat my,“ doufá Benda.

Rakovník – Plzeň-Litice 2:0 (1:0).

Sestava Plzně: Skála, Benda, Kondrát, Čech, Nocar, Hes, Bystřický, Šesták, Koryťák, Uhlíř, Čvančara, Sochor, Gerlický, Homolka, Linhart, Batík.

