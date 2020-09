„Naštěstí jsme vyhráli. Ale bylo to takové kostrbaté,“ říkal 30letý levák, který k vítězství přispěl pěti góly.

Čím si to vysvětlujete?

Byl to první soutěžní zápas po delší době, nervozita byla znát, svazovalo nás to.

Během hry jste střídali lepší a slabší chvilky. Souhlasíte?

Jojo, tlačili jsme a dávali jednoduché góly. Pak najednou přišel útlum. Nebyli jsme schopní zápas zlomit.

Rozhodující chvíle přišla zřejmě v úvodu druhé půle?

O přestávce jsme si řekli, že do nich vlítneme, tam byl zlom. Tlačili jsme, využili jsme jejich pomalých návratů do obrany. Ale pak jsme hru zpomalili, útočili jsme do plných a nechali jsme je dotáhnout.

Co vy, užil jste si návrat po dlouhé pauze?

Ale jo, těšil jsem se moc. Soutěžní zápas jsem nehrál přes dva a půl roku. Už ani nevím, kde a kdy to bylo.

Do hlediště nemohlo příliš lidí, atmosféra asi nebyla taková, jako jste byl zvyklý?

Je to škoda, když je plná hala a bouří, člověk se snáz vyhecuje. Házená se hraje pro lidi. Ale jsme rádi, že mohl přijít aspoň někdo.

Jak se změnila extraliga, co jste ji nehrál?

Je to úplně jiné, týmy hodně obměnily hráče. Je tady víc cizinců, kvalita šla nahoru. A taky je extraliga rychlejší.

Ale hranického gólmana Kučerku si pamatuje, ne?

Jojo. (úsměv) Divím se, že ještě chytá, v jeho věku (49 let). To já si ani neumím představit, že bych ještě hrál.

Dal jste mu pět branek. Uklidnilo vás, když jste se z první střely trefil?

Přesně, já to tak mám. Pak si člověk na další rány věří.

Vzpomenete si, kdy jste hrál naposledy za Plzeň?

To si vybavím dobře, bylo to při titulu proti Dukle. Hrál jsem snad půl minuty a dostal jsem červenou kartu. Navíc jsem měl narozeniny.

Ale bylo z toho nakonec zlato. To byste asi brali i teď…

Máme nejvyšší cíle. ale musíme jít postupně, sezona teprve začíná. Máme před sebou hodně práce.

Napadlo vás, že by se kvůli přetrvávající pandemii koronaviru nemuselo dohrát?

Někde vzadu to v hlavách máme. Ale samozřejmě doufáme, že se to nestane.