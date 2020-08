Talent prohrál 31:32. V sobotu svěřenci trenéra Petra Štochla padli i s Aue (23:24). „Souhlasím, že jsme s nimi hráli vyrovnanou partii, ale také jsme předvedli spoustu nedostatků. Proto si myslím, že umíme uhrát lepší výsledek,“ řekl Linhart.

V přípravě jste odehrál zápasy po dvou a půl letém vleklém zranění. Jak se cítíte fyzicky a herně?

Byl jsem překvapený, že jsem se fyzicky cítil dobře při náročném třídenním turnaji, kdy v jeden den byly dokonce dva zápasy, a teď v páteka sobotu jsme hráli s těžkými soupeři. A herně? Mám výpadek dva a půl roku, takže ten budu muset dohánět.

Trenér Petr Štochl vás využíval i na křídle, což podle jeho slov bude dělat častěji.Těší vás, že si zahrajetei na křídle?

Mě hlavně těší, že se dostanu na hřiště. Mám radost, že jsem se dokázal vrátit po vleklém zranění, a je mi jedno, jestli jsem na spojce nebo na křídle. Dříve jsem hrával na křídle, ale postupem času jsem přešel na spojku. Takže ten post je mi známý.

Proti Aue to byl pravděpodobně poslední zápas před extraligou. Není to dlouho před startem soutěže?

Odehráli jsme osm přátelských zápasů. Myslím si, že to je dobré, ale mohl by tam být o víkendu ještě jeden. To je ale otázka na trenéry, jestli někoho seženou a jestli budou chtít ještě něco zkoušet.

Jak se vám zamlouvají změny v obranném a útočném systému?

V obraně nehraji velkou roli, protože bráním na křídle, i když jsem v útoku na spojce. Je dobré a povzbuzující, že budeme mít připravené dva systémy obrany, protože proti Aue nám nefungovala nula šestka, a když jsme přešli na jedna pětku, soupeře jsme trochu zaskočili a vrátili se zpátky do zápasu. To samé platilo i s Coburgem. V útoku se mi to už týká více. Kombinace jsou preciznější a detailnější, velkou roli hrají pivoti. Líbí se mi to a zamlouvá, vím, co čekat od spoluhráčů. Až si to více sedne, můžeme hrát prakticky poslepu.