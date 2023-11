Liga mistrů je odměna za celou sezonu a ojedinělá šance, ví Kozár

Na klubové úrovni je to nejvíc, čeho může futsalista dosáhnout. Hráči Interobalu Plzeň, mistra české ligy minulé sezony, mají to štěstí zahrát si po dvou letech Ligu mistrů. Před dvěma roky si Interobal zahrál v hale na Slovanech elitní skupinovou fázi třeba proti Barceloně, od středy do soboty tu bude usilovat o postup ze základní skupinové fáze právě do té elitní.

Peter Kozár (druhý zleva) ve čtvrtfinále Českého poháru: Interobal Plzeň - Chrudim, 17. října 2023. | Foto: Jindřich Schovanec