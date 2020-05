„Standardně končíme v půlce června, teď tedy nemá smysl to zase na měsíc rozbíhat. Takže si v srpnu týden zacvičíme na soustředění na Špičáku a začneme nejspíš až v září,“ uvedl předseda spolku Narama provozujícího bojové sporty Petr Hora. I pak však budou vázáni rozhodnutím škol, v jejichž tělocvičnách trénují. Navíc by nyní museli cvičit v rouškách, což není u kontaktních sportů zrovna ideální.

Prostory škol využívá také Sokol. „Sportovní všestrannost běžně provozujeme v prostorách druhé základní školy. Návrat k původnímu stavu tady záleží hlavně na škole, jestli nás tam pustí,“ řekl starosta TJ Sokol Plzeň III Martin Sobota. Do té doby plánují cvičit venku. „V areálu na Klatovské máme velkou travnatou plochu. Od doby, co je povoleno shromáždění deseti lidí, chodíme tam. Nyní začneme ve větších počtech chodit třeba i do Borského parku,“ dodal Sobota. V areálu na Klatovské budou moct od pondělí rozjet také výkonnostní sporty, jako volejbal nebo nohejbal, které byly dosud utlumené.

Cvičení ve skupinách jako je jóga, heat a podobně už provozují mnohá fitness centra, byť v omezených počtech. „Cvičí se v rouškách a s dvoumetrovými rozestupy. Trenéři tomu přizpůsobují náročnost,“ informuje recepce Fitness galerie Slovany v Galerii Dvořák v Plzni. Pondělním uvolnění opatření jim pak umožní cvičení ve skupinách větších než deset lidí.

Podobná cvičení však mají zatím v celém kraji jen nízkou návštěvnost. Jako důvod označují provozovatelé strach a také to, že se lidé za poslední dva měsíce naučili cvičit sami venku. Strach veřejnosti však dělá problémy všem. „I kdybychom teď zase s tréninky začali, rodiče by tam stejně svoje děti neposlali. I na soustředění v srpnu se nám ozývali, že se bojí koronaviru,“ přiznal Hora s tím, že v září už snad bude situace lepší.

Míra negativních dopadů opatření na provozovatele sportu se liší. „Ekonomické dopady pro nás nejsou likvidační,“ řekl Sobota.

Narama vrátila svým členům půlroční kurzovné, ale závažné ekonomické ztráty také nemá. „Sportoviště si pronajímáme, tam nám peníze vrátili. Na plný úvazek máme jen jednoho zaměstnance přes administrativu. Na něj nám něco dá stát. Takže akorát necvičíme,“ uzavřel Hora.

V pondělí 11. května dojde k dalšímu uvolnění vládních opatření proti šíření koronaviru. Nově vláda povolí organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše sta osob ve stejný čas.