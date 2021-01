„Natrhl jsem si achilovku, naštěstí jen natrhl. Ještě že se úplně nedotrhla, takže jsem byl mimo asi jen měsíc,“ uvedl dvacetiletý stříbrný medailista české štafety 4x 400 metrů z mistrovství Evropy juniorů 2019 a účastník mistrovství světa 2019 dospělých v Kataru.

Proč jste nezávodil v závěru sezony, když jste byl zraněný jen měsíc?

Báli jsme se, protože to bylo závažnější zranění, takže jsme ho nechali zahojit. Teď ani nevím, že jsem měl nějaké zranění. Trénovat jsem začal po měsíci, možná v polovině srpna jsem už běhal. Od té doby nabíhávám kilometry.

Byla to z vašeho pohledu ztracená sezona?

Nemyslím si to. Minulý rok jsem přešel z Plzně do Prahy (Ličman trénuje ve skupině Pavla Masláka z Dukly Praha, ale stále je atletem Škody Plzeň, pozn. aut.), takže to bylo období, kdy jsem si zvykal na tréninkový režim. I když jsem nezávodil, ztracená sezona to nebyla. Zvykl jsem si na nového trenéra Dalibora Kupku, tréninky a všechny věci okolo.

Už jste se dostal do optimální formy a ideálních zaběhnutých časů?

Měli jsme pár testíků a všechno vypadá velmi dobře. Proto doufám, že by závody mohly vypadat slušně.

Kdy vás čeká první závod?

Asi 9. února v Praze ve Stromovce, ale ještě nevím, jestli 300, 400, nebo 500 metrů. Nicméně já se jako překážkář soustředím spíš na sezonu na dráze. V březnu chci odběhat co nejvíce závodů 400 metrů překážek, aby to v létě bylo dobré.

Chystáte se na halové mistrovství ČR?

Snad jo.

Motivuje vás halové mistrovství Evropy v Polsku?

Samozřejmě že v myšlenkách ho mám, ale nevím, jak na tom jsem. Jak jsem řekl, hlavně se soustředím na léto. Ale na druhou stranu, jaký větší cíl si v zimě dát než halové mistrovství Evropy?

Takže vás láká hlavně olympiáda…

Dostal jsem se do širšího olympijského výběru štafet. Pokud by se povedla i nominace, bylo by to neskutečné.