Rozhodnutí padlo v polovině minulého týdne. Na základě hlasování jednotlivých klubů se rozhodl Český svaz pozemního hokeje pro zrušení všech venkovních soutěží v sezoně 2019/2020.

„Je to správné rozhodnutí. Dosud nejsou přesně dané hygienické ani další podmínky, aby mohla soutěž vůbec začít,“ souhlasil s verdiktem trenér litických pozemních hokejistů Tomáš Levý. Podle něho ještě nejsou podmínky vhodné pro regulérní dohrání soutěže.

„Nebylo by jisté, zda se stihnou odehrát všechny zápasy. Jsou dosud zavřené šatny a sprchy. Bylo by to problematické hrát na hřištích soupeřů. Až teď je možné začít s trénováním. Soutěž by se tedy mohla znovu rozjet až za tři týdny. Dohrávalo by se tak třeba až v červenci… Nesouhlasili jsme, aby se letošní ročník dohrával,“ vysvětloval kouč Plzně-Litic.

DO BELFASU SE PODÍVAJÍ LITICE PŘÍŠTÍ ROK

Prozradil také, které celky byly proti předčasnému ukončení letošního ligového ročníku. „Sezonu chtěla dohrát Bohemka, která stále asi cítí křivdu za loňské finále a plánovala nám to letos oplatit. Hrát chtěla také Slavia,“ pokračoval Tomáš Levý.

Kvůli epidemii koronaviru neproběhl ani letošní ročník evropských pohárů v pozemním hokeji. Plzeňané ale smutnit nemusí. Do severoirského Belfastu, kde se měly Litice zúčastnit třetí nejvyšší divize – Trophy II, se podívají příští rok.

Svaz totiž rozhodl, že evropské poháry budou hrát kluby, které se jich měly zúčastnit letos. „To je pro nás pozitivní zpráva, do Belfastu se podíváme příští rok. Měli jsme v tom letos i nějaké peníze za letenky a jsem rád, že to dopadlo aspoň takto,“ potěšilo lodivoda Litic.

„Už teď se na pohárové zápasy moc těším,“ doplnil kouče Lukáš Benda.

Brzy už také začnou loňští mistři trénovat. „Začneme dvakrát týdně. Ale bude to spíše takové udržovací. Plánujeme si také s kluky v nejbližší době sednout a nastavit si cíle na další sezonu,“ pokračoval Levý.

Kromě tréninků jsou však ve hře i zápasy. „Svaz pošle klubům nabídku, zda by se chtěly zúčastnit neoficiální soutěže. V plánu by bylo něco jako turnaj, konalo by se to během června. Podle toho, kolik celků by se přihlásilo, by je svaz rozřadil do skupin podle výkonnosti,“ upřesnil kormidelník litického celku.

„Ostré zápasy nám budou samozřejmě chybět, ale musíme to brát, jak to je. A už se soustředit na příští sezonu, která začne v září. Proto vítám, že začneme trénovat, příjemné by bylo zahrát si i přátelák,“ dodal Benda.

Litický kouč byl přitom ještě před nějakou dobou pro dohrání letošní sezony. Vzhledem k vývoji situace ale přehodnotil svůj názor. „Před měsícem jsem chtěl, aby se soutěž dohrála. Tím ale, jak situace pokračovala, bylo patrné, že to nepůjde. Studoval jsem aktuální podmínky, ale je to napsané hodně šalamounsky. Víme, že můžeme tento týden začít trénovat, týká se to všech kategorií. Otázkou ale zůstává, kolik nám vůbec přijde dětí, když nejsou školy dosud otevřené,“ dodal Levý.