Parádní střelou vymetl šibenici chrudimské branky. Tímto gólem na 3:1 dodal Tomáš Vnuk Interobalu Plzeň klid ve třetím finále futsalové ligy, kterou v této sezoně vyhráli Západočeši 3:0 na zápasy.

Tomáš Vnuk (vpravo). | Foto: Deník/Veronika Zimová

„Myslím si, že ke třicátému výročí klubu jsme jeho prezidentovi, vedení a fanouškům nemohli dát lepší dárek. V play-off bilance 9:0… Kdyby to někdo řekl před sezonou, všichni by se mu vysmáli, ale my jsme to dokázali,“ říkal Vnuk.