Teď si pořadí zopakovali na Zadově v úvodním podniku Šumavského poháru, který za účasti domácí elity odstartoval koronavirem zbrzděnou sezonu horských kol. Bikeři si závod pochvalovali, ačkoliv netrpělivě vyhlíženou premiéru provázel déšť a chlad.

„Leje, diváci tu nejsou, ale konečně se závodí!“ svěřil se na facebooku Cink. „Sice počasí, že by psa nevyhnal, ale šel jsem do toho naplno a první závod po době koronavirový jsem si užil na maximum. Pauza byla dlouhá. Je fakt těžký jen trénovat, chybí motivace a psychicky to na mě doléhalo. Už jsem potřeboval závodit,“ zdůraznil 29letý reprezentant. Letos cílil na olympiádu v Tokiu, kterou však pandemie odsunula na příští rok.

„Tokio vnímám jako vrchol kariéry. Tvrdě jsem se připravoval, ale nezbývá než situaci přijmout a za rok se nachystat znovu,“ uvedl biker původem z Újezdu u Svatého Kříže na Rokycansku, mistr světa do 23 let a mezi muži držitel světového bronzu z roku 2015.

Zdroj: Foto: Michal Červený

Na Zadově také český mistr potvrdil pozici jedničky. Na rozmáčené, klouzavé trati odjel soupeřům hned v úvodním kole a po hodině a necelých dvou minutách zvítězil.

„Sice jsem klukům záhy poodjel, ale že bych si pak vedení jen hlídal, to ne. Nemohl jsem polevit, protože jinak by mě minimálně Martin Stošek dostihl,“ konstatoval Cink.

Zvítězil o necelých 24 sekund. „První místo byl takový příjemný bonus, protože ještě před pár dny jsem měl nohy dřevěný,“ usmíval se profesionál z týmu Kross Racing. „Konečně jsem se zase pořádně otestoval a vím, na čem musím zapracovat,“ říkal.

„Ondra to po startu napálil, mně se zrovna nejelo dobře, takže si vypracoval náskok. Postupně se ale tempo ustálilo a v závěru jsem za ním byl na kontakt. Jenže pak jsem v jedné pasáži chyboval, a bylo po nadějích,“ popsal průběh souboje druhý Stošek. „Trať na Zadově je náročná za sucha, natož na mokru, takže slušná prověrka,“ ocenil 26letý jezdec týmu Future Cycling Northwave.

Domácí sezona se sice rozběhla, ale zda a kdy se rozjedou velké závody v zahraničí, je stále nejasné.

„Jsem rád, že alespoň u nás se může závodit. Je na co se připravovat,“ reagoval Cink, jehož prvním letošním vrcholem tak bude mistrovství republiky 11. července v Peci pod Sněžkou.

„Předtím pojedu nějaký maraton, Kolo pro život a týden před mistrákem závod v Touškově, což je první díl Českého poháru,“ upřesnil obhájce titulu.

Stošek bude sice v Touškově nejspíš chybět, ale formu na tuzemský šampionát v cross country hodlá naladit. To přesto, že jeho hlavní disciplínou jsou maratony a kvůli pandemii třeba přišel o premiéru na kultovním Cape Epic. Jenže umí zajet i cross country.

„Loni jsem byl druhý za Ondrou Cinkem a mým cílem je znovu medaile. Mistrák v maratonu je navíc až čtrnáct dní po Peci, takže se budu moct kvalitně připravit,“ sdělil rodák z jihu Čech, který ale nějaký čas žije v Plzni.

Cíl v lyžařském areálu na Zadově protnulo o víkendu postupně na 350 závodníků všech kategorií. Domácí špička se sem vrátí zase v úvodu srpna, kdy se na téměř stejné trati pojede závod Českého poháru.