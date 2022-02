Pětatřicetiletý pivot Plzně se stejným způsobem stal klíčovým mužem v závěru loňského pátého finále extraligového play-off, v němž Talent získal mistrovský titul.

Otočili jste nepříznivý vývoj zápasu z 9:16 na 27:24. Těší vás toto vítězství víc, než kdyby měl zápas jednoznačný průběh?

Určitě. Veselí na nás bylo připravené. Možná že se na nás trochu projevila únava z nedělního evropského poháru, protože první poločas podle toho vypadal. Ještě že jsme ve druhé půli do toho šlápli. Povedla se nám hra sedm na šest, která byla základem k obratu.

Trenér Nového Veselí Peter Kostka říkal, že s vámi a Danielem Režnickým na pivotu to měl jeho tým těžké. Věděli jste, že tato fáze zápasu bude o vás dvou?

V průběhu zápasu se Veselí na pivoty zaměřovalo, takže moc prostoru ke střelbě tam nebylo. Dostali jsme se k ní, až když nás bylo o jednoho hráče víc. Zpočátku se nám nedařila ani střelba z dálky, takže soupeř nebyl nucen vytahovat obranu, a proto jsme my pivoti měli poměrně málo prostoru.

Rozhodly při výsledkovém obratu zkušenosti Talentu z těžkých zápasů v play-off extraligy či v evropském poháru?

Určitě. V poločase jsme prohrávali o čtyři góly, ale nezabalili jsme to. Nezbláznili jsem se ani po prvních pěti minutách druhé půle, kdy jsme ztráceli už sedm gólů. Postupně jsme se na Nové Veselí dotahovali, až jsme zápas otočili.

Talent předvedl velký obrat ve finálové bitvě o domácí pohár

Bylo důležité i to, že jste zlepšili obranu?

Je to možné. My už jsme neměli na co čekat, museli jsme v obraně být výrazně agresivnější než na začátku, což se povedlo. Šli jsem si za obratem a vítězstvím.

Vzpomněl jste si na to, že v roce 2018 jste v Českém poháru porazili Karvinou, ale pak jste s ní prohráli finále extraligy?

Ne (úsměv). Já na tyto věci rychle zapomínám. Před námi je dlouhá cesta v extralize, postoupili jsme do čtvrtfinále Evropského poháru EHF. Bude to hodně náročné, ale pevně věřím, že to zvládneme.

Nejste profesionální sportovci, tak jak se to dá zvládnout?

Je to složité, protože každý den chodím do práce a po ní na trénink. Středy a víkendy máme zápasy. Takže je to hodně náročné, ale zvládnout se to musí. S tím jsme do toho šli.

Vítězství jako třeba nyní v domácím poháru jsou odměnou…

Přesně tak. Kvůli tomu hrajeme házenou. Nicméně oslavy teď nebudou velké, protože v neděli hrajeme doma extraligové utkání s Jičínem.