Na sraz do Zubří (1. až 5. června) dostali pozvánku i čtyři hráči mistrovského Talentu M.A.T. Plzeň – brankář Filip Herajt, Milan Škvařil na levou spojku a křídla Ondřej Šafránek s Janem Chmelíkem. „Pro nás je to příležitost vidět další hráče v tréninku, na hřišti i mimo něj. A oni mají zase možnost poznat, jak tým funguje,“ uvedl jeden z dvojice reprezentačních trenérů Jan Filip. Ve výběru je i další odchovanec plzeňské házené Tomáš Piroch, jenž působí ve švýcarském Lucernu.

Jiné bude soustředění nejen kvůli obměněné sestavě, ale také kvůli okolnostem současné situace. „Je nám jasné, že soustředění bude specifické. Po dlouhé době, kdy velká většina hráčů netrénuje v hale a věnuje se jen kondiční přípravě, bude to tak velmi odlišná příprava,“ řekl Filip.

Proč? Hráči více než dva měsíce neabsolvovali herní trénink. „Musíme začít úplnými základy. Od pohybu na hřišti, přihrávek, střelby. Bez kontaktu, jeden na jednoho. Budeme to nabalovat podle toho, jak se to bude vyvíjet a jaký bude stav hráčů. Před dvěma a půl měsíci skončil normální trénink v halách. Na to musíme brát ohled. Chtěli bychom pracovat i na některých detailech naší taktiky, jak jsme si původně plánovali, ale bude záležet na tom, jak se to bude vyvíjet. Máme před sebou pět dní, neleží na nás žádný výsledkový tlak, můžeme se věnovat tomu, čemu bude třeba,“ uvědomuje si český trenér.

Na současné situaci vidí ale Filip i pozitiva. Podle něj mohli hráči nucenou pauzu využít k práci na vlastním těle. Nejen k rozvoji kondice, ale i k „údržbě těla“, na kterou není v nabité sezóně tolik prostoru. „Pro tělo jako takové není tento individuální tréninkový režim až tak špatný. Pro řadu hráčů, kteří jsou stále v házenkářském zápřahu, to může být příležitost věnovat se kondiční stránce, možnost dělat kompenzační věci, mobilitu… Na to jindy třeba tolik času není a záleží na tom, jak se k tomu který hráč postaví. Nakonec v tom nevidím takovou tragédii, všichni jsou na tom stejně, nikde se nehraje, netrénuje se v hale. Hráči, kteří jsou po dlouhých zraněních třeba v půlroční rekonvalescenci se taky musí dostávat zpátky do formy. Je to individuální, někomu to trvá delší, někomu kratší dobu. Ale všichni na sobě mohou minimálně po kondiční stránce pracovat, nikdo není omezený nějakými zraněními. V tomto je to vlastně příležitost,“ nahlíží na situaci trenér z jiného úhlu a dodává: „Navíc věřím, že kluci budou po házené hladovější. Těší se na sraz, těší se do haly a na soustředění. To je určitě pozitivní.“