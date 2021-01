Hokejbal nepatří v České republice k profesionálním sportům, přesto je díky němu možné si vyzkoušet zahraniční angažmá a celkově život v cizí zemi. Po Michalu Slancovi, Jaroslavu Pauerovi se vydal na švýcarskou štaci i útočník Martin Kunzmann.

Pětadvacetiletý křídelník obléká od léta dres Grenchenu, a přestože dosud zvládl ve Švýcarsku odehrát kvůli koronavirové epidemii jen tři zápasy, zahraniční angažmá si naplno užívá.

Ve Švýcarsku jste již nějakou dobu. Jak si užíváte vaše první zahraniční angažmá?

Je to pro mě vstupenka vyzkoušet si jiný styl života. Díky sportu jsem tuhle možnost dostal a snažím se ji naplno využít. Opravdu si to užívám, protože je to obrovská životní zkušenost. Momentálně se můj život točí hlavně kolem sportu, což byl vždy můj cíl.

Kvůli koronaviru jste odehráli na podzim jen tři kola. Už je to navíc nějaká doba. Přesto, jak hodnotíte tři první zápasy?

Sezona tady začíná o měsíc déle než v Česku, takže jsme odehráli jen tři zápasy. Je tedy těžké hodnotit a dělat závěry, když soutěž ani skoro neodstartovala. Před sezonou bylo sezení, kde se řešily cíle. Liga je tady opravdu vyrovnaná, ale cíle jsou nejvyšší. Jak v lize, tak v poháru, který se zde hraje v průběhu celé sezony.

Udělal jste si už nějaký názor na švýcarskou soutěž?

Hokejbal je ve Švýcarsku určitě tvrdší. Rozhodčí spoustu zákroků neřeší a nechávají hru plynout. Obzvlášť cizinci mají pomyslný terč na zádech, i když jsem to asi čekal i horší (smích). Všichni mají hodně naběháno, což je určitě znát na konci zápasu, protože třetiny jsou tady jako v hokeji dvacetiminutové. Přeci jen si myslím, že v České extralize je hra více o systému a o taktice.

Pomáhal vám v začátcích v novém klubu Jaroslav Pauer, který je ve Švýcarsku již delší dobu, a znáte se dobře z Plzně?

V Grenchenu je skvělá parta lidí. Všichni se vám snaží pomoct a zapojit vás. Jarda má ale na všem určitě největší podíl. Myslím, že lepšího parťáka jsem najít nemohl. Má spoustu zkušeností, které tady za tu dobu posbíral, a pomáhá mi, jak to jen jde. Máme výhodu, že když se jednomu nechce, tahá ten druhý. Ať už to jsou tréninky navíc, nebo jen uklizení bytu. O všechno pravidelně hrajeme Fifu, nebo motivujeme jeden druhého. Celkově jsem mu za všechno opravdu vděčný.

Jak jste se vyrovnal s novým jazykem. Před sezonou jste říkal, že budete pilně studovat. Je tomu tak?

Učím se za pochodu. Spoustu toho odposlouchám v práci i na tréninku. I když je někdy lehčí domluvit se anglicky, zkouším to v němčině. Ono je totiž moc snadné strávit někde sezonu nebo dvě, odmluvit si to anglicky a jít dál. Když řeknu opravdu blbost, spoluhráči mě opraví a ještě se tomu všichni zasmějeme. Je to dobrá cesta jak se začlenit.

Ani ve Švýcarsku není hokejbal profesionální sport. Jak to máte se zaměstnáním?

Při sjednání transferu mi klub zařídil nejdůležitější věci nutné pro pobyt. Mám k dispozici byt, zařídili mi povolení k pobytu i pracovní smlouvu. Momentálně pracuji u jednoho z partnerů klubu. Vše je ale nastaveno tak, abych bez problému stíhal tréninky a zápasy. Musím říct že v tomto ohledu funguje klub výborně a mohu se na ně spolehnout.

Máte nějakou zajímavou perličku ze švýcarského angažmá?

Hned první víkend stál opravdu za to. Se spoluhráči jsme vyrazili na loď. Je to ve Švýcarsku oblíbená zábava. Sbalíte nafukovací člun a jedete vlakem do města Thun. Odtud po proudu řeky plujete zpátky. Bohužel nás kousek od Bernu stáhl proud a s člunem jsme trefili konstrukci mostu.

Z lodi jsme všichni samozřejmě vypadli, ta zůstala pod mostem. Takže jsme se ve vodě snažili chytit naše osobní věci a lednici s pivem. Nakonec vše dobře dopadlo. Dokonce jsme se i všichni našli, asi po hodině a půl (smích).

Jaký je život v zemi helvétského kříže. V čem je odlišný oproti Česku?

Těžká otázka. Každá země má něco do sebe. Mentalita lidí je tady celkem odlišná než u nás. Vše funguje, všichni dodržují pravidla. Každý den mě překvapí něco nového, na co jsem nebyl zvyklý.

Soutěž byla zastavena kvůli koronaviru. Jak to vnímáte? Chybí vám hodně hokejbal?

To, že pozastavili soutěž, jsem bral jako zklamání. Nejhorší bylo asi to, že nikdo nevěděl a stále neví, jak dlouhá to bude pauza. Potřebujete se udržovat, ale bez motivace je to složité.

Je epidemie ve Švýcarsku větší než v Čechách?

Epidemie je v tuhle chvíli ve Švýcarsku horší než v Čechách, pokud jde o nakažené na počet obyvatel. Celkově se tam nařízení ale dodržují a myslím si, že situaci zvládají.

Na Vánoce jste se vrátil po dlouhé době zpět do Čech. Chyběli vám hodně vaši nejbližší?

V plánu byly pravidelné návštěvy, ale bohužel to situace nedovolila. Na přítelkyni a rodinu jsem se opravdu těšil. To, že jsem se mohl se všemi potkat, mi znovu dobilo baterky.

Jak trávíte vánoční svátky?

Vánoční svátky trávíme v rodinném kruhu, i když to není vůbec lehké se všemi omezeními (úsměv).

Existuje již nějaký odhad, kdy by se měla znovu rozběhnout soutěž ve Švýcarsku?

Zatím se situace stále zhoršuje, takže nemáme informace, kdy by mohla soutěž pokračovat. Doufám ale, že začneme trénovat zase v lednu. Hned 3. ledna se vracím zase zpátky do Švýcarska.