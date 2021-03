Přihlášky se mu sbíhají z celé Evropy. Naposledy přišla z Development Teamu Bora Hansgrohe, zálohy známé cyklistické profistáje. A Petr Kubias také přes anticovidové restrikce věří, že se Grand Prix West Bohemia – závod Světového poháru juniorů kategorie 1.1 – v úvodu května v Plzni uskuteční.

„Všichni v to doufáme a vše chystáme, jako by se závod měl na osvědčeném okruhu v Kyšicích u Plzně jet napevno,“ říká Kubias.

Šanci, že se premiéra špičkového mezinárodního podniku v termínu 2. května na západě Čech uskuteční, vidí tak padesát na padesát.

„Pokud by nám v tom epidemická situace přece jen zabránila, jsme připraveni závod přesunout na náhradní termín. Ale děláme maximum, aby k tomu nedošlo. V Evropě se momentálně závody pro juniory nekonají, hlad po nich je velký, a u Plzně by se tak utkala absolutní špička této kategorie,“ říká hlavní organizátor mezinárodního mítinku.

Byl by to další krok v cestě za oživením zašlé slávy Plzně jako uznávané cyklistické bašty. Kubias v okolí města uspořádal už mistrovství Česka a Slovenska v kategoriích Elite mužů i žen za účasti hvězd, jakými jsou Peter Sagan, Roman Kreuziger nebo Zdeněk Štybar. Loni zase šampionát mládeže a teď chystá klání mladé evropské elity.

„Nejde nám jen o ten jediný závod, ale o založení tradice,“ zdůrazňuje Kubias.

Před časem v Plzni rozjel někdejší silničář Roman Kreuziger Cycling Academy, projekt pro výchovu mladých cyklistů, a je si vědom, že bez konfrontace s mezinárodní konkurencí se mladí závodníci neobejdou.

„Naším cílem je vychovávat jezdce pro přechod do špičkové cyklistiky. A cesta k tomu vede jen přes starty venku, nebo musíme zahraniční konkurenci přivést k nám,“ vysvětluje svou filozofii člen známého cyklistického klanu Kubiasů.

Akademie, zastřešená zkušeným profesionálem Kreuzigerem, vstupuje do své čtvrté sezony. „Sestava se obměnila, aktuálně máme v týmu devět kluků a jednu dívku, z toho je pět juniorů a zbytek kadeti. Tým si postupně sedl, šlape a mám z něj dobrý pocit,“ říká Kubias na prahu sezony.

V přípravě akademici absolvovali zimní soustředění na běžkách v Krkonoších a na kole pak nabírali formu na Mallorce.

„Junioři tu byli téměř šest neděl, kadeti o něco méně, ale vyšlo počasí a najeli jsme, co bylo třeba,“ spokojeně konstatuje šéf akademie. „Na Mallorce jsme představili nové dresy s našimi partnery a odšpuntovali jsme tak sezonu. Teď musíme jen doufat, že se začne závodit. Doma to vidím špatně, ale o to víc se chceme zaměřit na zahraniční závody,“ podotýká Petr Kubias.

Mezinárodní GP West Bohemia je určena jen pro juniory, ale už 1. května by se v Plzni na Lopatárně měli utkat junioři i kadeti.