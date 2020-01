Ještě minulou halovou sezonu hájil barvy atletické Škody Plzeň, ale od té venkovní přestoupil do Dukly Praha.

Sprinter Jiří Kubeš (vlevo) na mistrovství ČR v Brně, které se uskutečnilo minulou sezonu pod širým nebem. | Foto: ČAS/Jan Kucharčík

Vazby na Plzeň však sprinter Jiří Kubeš nepřetrhl, protože ve Škodě hostuje pouze při extralize družstev. Ostatní atletické závody běhá v dresu pražského klubu. „Odešel jsem trénovat do Prahy, abych se mohl atletice věnovat profesionálně. Byl jsem ale postaven do situace, že jsem musel přestoupit nebo hostovat v extralize družstev za Duklu. Pro oba kluby bylo výhodnější, abych přestoupil do Dukly a extraligu běhal za Plzeň,“ vysvětluje čtyřiadvacetiletý atlet.