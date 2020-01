Před začátkem letošní sezony převzal trenérské otěže nad ženským celkem fotbalové Viktorie zkušený Eduard Kubata, pro nějž to byla nová výzva. Dosud totiž trénoval pouze týmy mužů.

„Seznamoval jsem se zpočátku se ženským fotbalem. Měsíc nebo dva mi trvalo, než jsem se do toho dostal. Přece jenom jsem nikdy neměl dvacet ženských u sebe,“ říká s úsměvem trenér žen Viktorie Eduard Kubata.

A na co si musel bývalý hráč Viktorie Plzeň zvyknout?

„Musel jsem se adaptovat na to, že jim nemůžu v tréninku naložit tolik jako chlapům. Není lehké také získat jejich pozornost. Přece jenom si vždy musí sdělit mezi sebou nové dojmy a nepočká to až po tréninku. Když je ale fotbal pohltí a zjistí, že to s nimi myslíte dobře, vrátí vám to a odevzdají maximum, což u chlapů tolik nefunguje,“ vysvětluje upřímně jednašedesátiletý kouč.

Podzimní část se však jemu a jeho svěřenkyním vydařila. Zakončily ji na slibném čtvrtém místě.

„Výsledky byly lepší než předvedená hra. Myslím si, že jsme právem v první čtyřce, ale trápily nás velké výkyvy ve výkonech. Doufám, že to v jarní části zlepšíme, což nám ukáží především zápasy se Spartou nebo Slavii. Byl bych rád, kdybychom byli odvážnější a sehráli je lépe než na podzim,“ vidí prostor pro zlepšení Eduard Kubata.

Kromě utkání proti pražským S, která dominují suverénně soutěži, však viktoriánky vítězily nad ostatními celky.

„Soupeře pod námi jsme poráželi, někdy to ale bylo se štěstím. Pouze se Slováckem, které je třetí, nám to příliš nevyšlo,“ mrzí bodová ztráta plzeňského lodivoda.

Tento týden odstartovala ženám Viktorie zimní příprava, kterou stráví výhradně v domácím areálu.

„Chtěli jsme jet na běžky na soustředění na Šumavu, ale bohužel by holek jelo jenom šest nebo sedm. Mají zkoušky ve škole, takže jsme to museli zrušit. Budeme proto trénovat v domácích podmínkách. O víkendu nás čeká domácí soustředění, kdy budeme mít základnu na Viktorce a odtrénujeme toho více,“ pokračuje Eduard Kubata.

Naplánováno je také několik přípravných zápasů.

„Nejdříve se rozehrajeme v přáteláku s našimi juniorkami. Domluvený máme také zápas s Příbramí a ještě jsou v plánu další utkání, ale zatím sháníme soupeře,“ prozrazuje zkušený kormidelník, který trénoval předtím Lhotu v krajském přeboru.

Na podzim však Kubatu mrzela chabá docházka.

„Tréninková morálka se mi příliš nelíbila. Především ke konci podzimu to nebylo vůbec ono. Člověk by chtěl, aby to šlo nahoru, ale když se holek sejde třeba sedm, příliš toho odtrénovat nelze. V tom vidím největší prostor pro zlepšení,“ říká plzeňský trenér, jenž pracuje s prakticky totožným týmem.

„Kádr se příliš nezměnil. Akorát jsme posunuli Báru Polcarovou z juniorek do žen a věříme, že půjde výkonnostně ještě nahoru, protože v juniorkách převyšovala své vrstevnice. A toto by pro ní mohl být nový impuls a možná se dostane i do základní sestavy,“ věří talentované hráčce Eduard Kubata, jenž by rád v jarní části zabojoval o bronz.

„Původním cílem byla záchrana, což trvá stále. Když se nám ale podzim výsledkově takto vydařil, mělo by být naším cílem třetí místo. Do nadstavby bychom se měli prakticky na 99 procent dostat. Následně bychom si to rádi rozdali se Slováckem o třetí příčku,“ má smělé cíle kormidelník žen Viktorie Eduard Kubata.