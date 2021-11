V pondělí měly děti Judoclubu Plzeň tu čest přivítat na tréninku dvojnásobného olympijského vítěze v judu Lukáše Krpálka.

Lukáš Krpálek si zatrénoval s judisty na 31. základní škole | Foto: Judoclub Plzeň

Olympijský vítěz z Rio de Janeira ve váze do 100 Kilogramů a taktéž vítěz olympijských her z Tokia ve váze nad 100 kilogramů dorazil do Plzně i se svým sparing partnerem Tomášem Knápkem. Tomáš Knápek se po letech vrátil do míst, kde strávil svá středoškolská léta, na která tak rád vzpomíná a která ho posunula v jeho další kariéře.