Už jsou to více než dva měsíce, co basketbalisté Plzně naposledy okusili radost z vítězství. Od té doby sčítají jen porážky.

Místo bitev ve vyřazovacících bojích je proto s jistotou čeká skupina o udržení. Lokomotivě se nevydařil ani páteční stěžejní souboj s libereckými Kondory.

Západočeši se v utkání znovu nevyhnuli herním výpadkům a prohráli vysoko 58:83.

Severočeši vstoupili do zápasu dobře. Hráči Liberce využívali nepřesností domácích na útočné polovině a nedůslednosti v obranné části.

Výsledkem bylo vedení Severočechů po první čtvrtině 26:18. Po nepříliš povedeném úvodu se domácí Lokomotiva přece jen zvedla a druhá čtvrtina se odehrávala v její režii.

Díky zlepšené hře především v defenzivě snížila do poločasu vedení hostů na rozdíl čtyř bodů.

O pauze trenér Eisman nabádal své svěřence k udržení stejné koncentraci v obraně. Naopak na útočné polovině vybízel k větší agresivitě a lepšímu čtení hry.

Bohužel jeho slova se minula účinkem a třetí čtvrtina se odehrávala pod taktovkou Severočechů.

Plzeňané si na útočné polovině sice dokázali vytvořit dobré pozice ke skórování, ale nedokázali je zužitkovat.

Oproti tomu Liberečtí využili každou chybu v obraně Západočechů a odskočili na rozdíl 25 bodů.

Poslední čtvrtina byla tak spíše o tom, jestli dokáží Plzeňané udržet rozdíl menší než 23 bodů, o který zvítězili v prvním měření sil.

Došlo k prostřídání v obou celcích a hra byla vyrovnaná, stejně jako konečný výsledek čtvrté čtvrtiny.

„Takový zápas se opravdu hodnotí těžce. Vstup do utkání byl hrozný, dopouštěli jsme se velkých chyb a v obraně jsme byli nedůslední. Do poločasu jsme se zvedli a dostali se zpět do zápasu. Bohužel ve třetí čtvrtině přišel opět totální výpadek a soupeř nás krutě potrestal. Je to o to těžší, že se jednalo pro oba týmy o důležité utkání. Výsledek nás odsoudil do horšího výchozího postavení v boji o udržení a prodloužil naši černou sérii porážek,“ smutnil lodivod Lokomotivy Erik Eisman.

BK Lokomotiva Plzeň – Ydea Kondor Liberec 58:83 (průběh: 18:26, 34:38, 44:69)

Sestava a body Plzeňanů: Maděra 15, Lejsek 14, Suchý 9; März 8, Honomichl 7, Sůva 3, Mach 2, Doljak, Hanzlíček, Buňka a Partyngl 0.