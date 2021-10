Do utkání vstoupili Západočeši odhodlaně a především díky dobré práci na obranné polovině palubovky vedli po první čtvrtině 15:14.Druhé hrací období bylo velmi vyrovnané a vedení se přelévalo z jedné strany na druhou. Po úspěšném dvoubodovém zakončení Jana Zemana mohli jít do poločasové přestávky spokojenější hráči Lokomotivy, kteří vedli 33:31.

I vstup do druhé půle vyšel lépe Západočechům, kteří si vybudovali až 11bodové vedení. Koncovka čtvrtiny patřila ale domácím mladíkům.Před poslední periodou svítilo na světelné tabuli skóre 45:53 ve prospěch Lokomotivy. Slibný náskok ale Plzeňané prohospodařili. Poslední čtvrtina byla pro Plzeňany doslova hororová, když ji domácí USK ovládlo 20:7.

„Prožili jsme si takové malé déjà vu jako v minulém zápase s Chomutovem. Po většinu zápasu jsme byli lepším týmem, ale jakmile jsme kousek od vítězství, začneme si to sami sabotovat. Děláme nevynucené ztráty,a když si vytvoříme dobré pozice, tak je nejsme schopní proměnit,“ vysvětloval trenér Plzně Erik Eisman, jehož tým prohrál pátý zápas v řadě a teď ho čekají za sebou dva domácí duely.

„Na hráčích byla vidět touha to zlomit. Všichni bojují a v tréninku pracují na sto procent. Je to škoda, ale nemůžeme se v tom utápět. Nyní se musíme plně koncentrovat na další zápas s týmem SP Basket, který nás čeká v pátek na domácím hřišti. A můžu slíbit, že do utkání dáme vše, abychom ukončili dlouhé čekání na další vítězství a klukům se vrátilo sebevědomí. Hned další kolo nás totiž čekají Litoměřice, které doposud neprohrály,“ uzavřel Eisman.

USK Praha B – Plzeň 65:60 (14:15, 17:18, 14:20, 20:7)

Body Plzně: Sůva 3, Rozsypal 2, Kříž 7, Aušprunk 19, Honomichl 9, Skalička 6, Mach 8, J. Zeman 6.