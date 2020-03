Za sebou má cyklista Roman Kreuziger 14denní domácí karanténu, do níž nastoupil po návratu ze závodu Paříž – Nice.

Roman Kreuziger na snímku s manželkou Michaelou | Foto: archiv R. Kreuzigera

„Zvládli jsme to. Kombinoval jsem ergometr, práci na zahradě, domácí posilovnu, úklid garáže, malování s dětmi. Co dál? Moc se toho nemění. Budeme chodit ven co nejmíň, nosit roušky a vyhýbat se lidem. Já budu trénovat doma a jen občas vyjedu na horském kole. Super zábava to není, ale je to potřeba. A jestli jste na Zwiftu, vyrazte s NTT Pro Cycling na švih (bit.ly/SvihNTT). Já jedu v úterý a v pátek,“ napsal na faceboku český profesionál. Foto: archiv R. Kreuzigera