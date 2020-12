„Mezinárodní cyklistickou unii UCI jsme požádali o přidělení Světového poháru juniorů. Květnový závod by se měl na okruhu v Kyšicích u Plzně konat těsně před startem Závodu míru juniorů,a do Plzně by tak mohlo dorazit až deset reprezentačních výběrů,“ těší se Petr Kubias, hlavní organizátor a zároveň generální manažer cyklistické akademie Romana Kreuzigera (RKCA).

Projekt zaměřený na výchovu mladých cyklistů pod záštitou úspěšného silničáře a mj. desetinásobného účastníka Tour de France má za sebou třetí sezonu a chystá se na další. Na úvodním třídenním soustředění v Amenity rezortu ve Špindlerově Mlýně přivítal Kubias jedenáct jezdců.

„Dva závodníci odešli, Martin Volf do mužů v týmu Sparty a Kateřina Černá skončila. V týmu je pětice nových jezdců a ještě jednáme o příchodu dvou posil,“ oznámil Kubias.

„Nováčky jsou junioři Josef Otta, který přestoupil z Prostějova, a Nela Slaníková. Ta je z Plzně, až dosud dělala triatlon, ale na kole to umí. Skupinu kadetů rozšíří Richard a Robert Kobrovi z Berouna a Miroslav Vlček z plzeňského Petřína,“ vypočítal výkonný šéf akademie.

S uplynulou sezonou v nelehkých covidových časech je Kubias spokojený. „Kvůli koronaviru se začalo závodit až v červnu, ale my jsme tím prošli celkem dobře. Junior Dan Sporych je v silniční reprezentaci, Sáře Peterkové se dařilo na dráze. Vícenásobná medailistka z domácích šampionátů proto odchází na stáž do Dukly Brno, kde by měla dál rozvíjet svůj talent,“ uvedl Kubias. „Hlavní ale je, že tým si zase víc sedl, v závodech jsme byli vidět a vůbec jsme se posunuli po všech stránkách výš,“ doplnil bývalý silničář.

A plány na novou sezonu?

„Pokud to bude možné, tak v lednu a únoru by část týmu absolvovala soustředění na Mallorce a poté by následoval kemp v Chorvatsku. Závodní program dolaďujeme, vrcholem by měly být domácí šampionáty, případně starty na prestižních zahraničních závodech. Jsme v kontaktu s Romanem Kreuzigerem a chystáme společné soustředění,“ uvedl Petr Kubias.

RKCA 2021

Junioři

Daniel Sporysch, Josef Otta, Vojtěch Církva, Stanislav Procházka, Matouš Rubáš

Juniorky

Nela Slaníková, Sára Peterková

Kadeti

Jaromír Kohout, Robert Kobr, Richard Kobr, Miroslav Vlček