Nadšení z účasti v osmičlenné nominaci na proslulý závod bylo o to větší, že generálka na Dauphiné českému jezdci nevyšla.

Kreuziger končil daleko za nejlepšími, na což není 34letý profesionál zvyklý. Po čtyřech etapách mu patřilo celkově až 113. místo, tu pátou v Megeve nedokončil.

„Výsledkově to sice vypadá pesimisticky, ale zůstávám klidný. Tělo si zvyká po půlroční závodní pauze, tvrdě pracujeme a věřím, že forma půjde nahoru. Pro celý tým to byl extrémní tréninkový blok,“ uvedl Kreuziger.

Dlouhé čekání na restart mezinárodních závodů si zpestřoval starty na kritériích doma v Plzni, kde žije s rodinou.

Nyní má za sebou soustředění v Lucce, klasiky Strade Bianche i San Remo a etapové Dauphiné. „Tam jsme si užili i bouřku s kroupami jak šutry, které nám zrasovaly záda,“ připomněl Kreuziger.

Na svou jubilejní Tour se těší. „Budu reprezentovat nejen sebe, ale i Českou republiku. Česká vlajka na startovním čísle při Tour je prostě pecka,“ zdůraznil ostřílený borec.

Na nejslavnějším závodě planety skončil nejlépe v roce 2013 pátý. V elitní desítce se umístil celkem čtyřikrát, vloni už ve službách týmu NTT Pro Cycling, tehdy Dimension Data, dojel šestnáctý.

„Tour začne netradičně v srpnu, ale půjde znovu o vrchol sezony. Snad se všechno povede a dojedeme až do Paříže. V tomhle divokém roce by šlo o vítězství sportu!“ prohlásil.

Aktuálně se Kreuziger připravuje v Itálii ve svém druhém domově u jezera Garda a vynechá i víkendové mistrovství republiky v Mladé Boleslavi. „Věřím, že to fanoušci pochopí. V týmu teď máme hodně striktní pravidla. Minimalizujeme cestování i kontakt s lidmi, abychom neriskovali nákazu koronavirem,“ vysvětloval.

Na Gardě zůstane do příští středy, aby ho následně týmové auto odvezlo do Nice, kde Tour startuje v sobotu 29. srpna. A jezdci vědí, že to bude bolet. „Letošní trasa je profilově hodně těžká. Délka 3500 kilometrů a přes 55 tisíc nastoupaných metrů,“ shrnul Kreuziger náročnost 107. ročníku závodu.

A co naznačuje v úterý zveřejněná sestava stáje NTT Pro Cycling? „Že chceme usilovat hlavně o úspěchy v etapách. Ve spurtech se o to bude snažit Nizzolo, v těžších etapách zkušení klasikáři Hagen s Valgrenem a v horách by to mělo být na mně a Pozzovivovi,“ řekl Kreuziger. „Obnovená sezona je zatím hodně rychlá. Všichni jsou hladoví po vítězství a motivace na Tour je vždy vysoká,“ zdůraznil.

Z českých jezdců jsou ve hře o Tour ještě Zdeněk Štybar a Jan Hirt, ale jejich týmy zatím konečnou nominaci neoznámily.