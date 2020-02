Stříbrský rodák Zdeněk Štybar ze stáje Deceuninck – Quick Step vyhrál v Argentině předposlední etapu závodu Kolem San Juanu a do závodního kolotoče naskočí také v Plzni žijící profesionál Roman Kreuziger.

Třiatřicetiletý jezdec jihoafrické stáje NTT Pro Cycling (dříve Dimension Data) rozjede sezonu v úterý na etapovém podniku Okolo Saúdské Arábie.

V novém roce zatím Kreuziger absolvoval v přípravě dvě soustředění. Týmové ve španělské Denii u Valencie a individuální s týmovým kolegou Enricem Gasparottem na Grand Canarii, kde se potkal i s dalšími profesionály – mj. bikerem Jaroslavem Kulhavým, silničářem Janem Hirtem nebo se superstar světového pelotonu Chrisem Froomem ze stáje Ineos.

V nadcházejícím závodě Okolo Saúdské Arábie bude tým NTT sázet na spurtery Carlose Barbera a Janse van Rensburga. Kreuziger bere start jako příležitost se po pauze dostat zase do závodního rytmu.

„Já se chci hlavně rozjet,“ vzkázal český reprezentant z Rijádu, v jehož okolí se podnik od úterka do soboty uskuteční. „Už na Kanárech jsme do tréninků zařadili nějakou intenzitu, aby to v prvním závodě nebyl takový šrot. Většina etap je rovinatá, a i když nás potrápí vítr, tak by mi to mělo pomoct zvyknout si zase na boj o pozice v pelotonu a získat rychlost do nohou,“ uvedl zkušený závodník.

Nejdelší etapa měří 185 kilometrů, v jednom z dějství závodu nastoupají cyklisté dva tisíce metrů, v těch ostatních zhruba patnáct set.

„A nepleťte se. Už nejsme bílozelení, ale modročerní, připomněl Kreuziger, že se změnou názvu stáje se proměnily i týmové barvy.

Do Čech se silničář vrátí v neděli a následně odcestuje do Francie na Tour de la Provence (13. – 16. února, 633 km). „Původně jsme měli startovat na Okolo Ománu, ale závod byl kvůli úmrtí tamního sultána a vyhlášení smutku přesunutý na březen,“ vysvětlil.

Po návratu z Provence se Kreuziger vrátí k tréninku na Kanárských ostrovech. Tady překlene čas do konce února, kdy se znovu ve Francii postaví na start klasiky Faun-Ardèche.