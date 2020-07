Prvního, které stáj NTT Pro Cycling pro jezdce po uvolnění opatření v souvislosti s pandemií koronaviru pořádá. „Těšil jsem se na kluky a po tak dlouhé době bez závodů jsem hodně motivovaný,“ prohlásil pro sport.cz Kreuziger.

Nemoc covid-19 mimo jiné stopla cyklistické závody, zamíchala termíny největších podniků a závodníci mohli jen čekat na návrat k normálu. Teď už se blíží start osekané sezony i na nejprestižnější World Tour scéně a příprava se znovu rozbíhá naplno.

Kreuziger byl jedním z těch šťastnějších jezdců. Čekání na restart sezony prožil v Plzni a užíval si nezvykle dlouhý společný čas s manželkou a dcerami. Navíc jezdil kritéria, která se na unikátní dráze na Lopatárně konala od konce května každé úterý.

„Absolvoval jsem i Krakonošův maraton v Krkonoších, a mám tak v nohou nějaké závodní dny na silnici plus předtím pár závodů ve virtuálním prostředí,“ uvedl 34letý závodník.

„Kriťasy v Plzni byly dobré k oživení závodního tempa, což bych jinak musel dohánět tréninky za motorkou. Na probíhajícím týmovém kempu to bude ještě víc o intenzitách, abychom byli připraveni na obnovení sezony,“ sdělil úspěšný reprezentant.

Na mezinárodní scéně by chtěl Kreuziger začít závodit, hned jak to půjde. Tedy první srpnový den na italské klasice Strade Binche. „Pak by mělo následovat krátké soustředění v Itálii před klasikou Milán – San Remo. Následně bych měl jet Criterium du Dauphiné, což je jedna z generálek na Tour de France. Jsem v širším výběru týmu a doufám, že v závěru srpna budu v Nice na startu,“ naznačil své plány ostřílený borec.

Pro Kreuzigera by to byla už desátá účast na Staré dámě, přičemž pětkrát se dokázal umístit v elitní desítce. Nejvýš v roce 2013, kdy na Tour skončil pátý. Soudí, že ačkoliv sezona bude výrazně okleštěna, snadná rozhodně nebude.

„Dlouho se nezávodilo a každý se bude chtít o to víc ukázat. Dá se čekat, že v pelotonu to bude hodně nervózní. Sezona bude nabitější a bude důležité si dobře rozvrhnout síly,“ řekl Kreuziger. „Chce to brát s rozumem, ale zároveň si nenechat uniknout začátek sezony. Osobně se na velké závody moc těším,“ zdůraznil.

Čekání na obnovení závodní sezony Kreuziger zároveň vyplnil aktivní podporou kampaně Respekt 1,5 metru, kterou už na přelomu roku představil s manželkou Michaelou.

Hlavní motiv? Změna vzájemného chování mezi řidiči a cyklisty na silnicích. „Během roku trávím až šedesát tisíc kilometrů za volantem, dalších třicet až pětatřicet tisíc kilometrů v sedle kola a situaci znám z obou stran. Není bůhvíjaká a neustále se zhoršuje. Ale není to tak, že útočíme jen na řidiče. Neukáznění jsou mnohdy i cyklisté a obecně to chce více respektu i ohleduplnosti,“ prohlásil Kreuziger.

A vyzdvihl 1,5 metru v názvu kampaně, odkazující na boční vzdálenost, v níž by auta měla cyklistu na silnici míjet. „Právě 1,5 metru je bezpečná vzdálenost pro předjíždění. Myslím, že pár vteřin čekání za volantem na bezpečné předjetí cyklisty stojí za to, aby nedošlo k neštěstí. Vždyť život máme jeden,“ apeloval na účastníky silničního provozu Roman Kreuziger.

Respektujme se, jde o život!

Jde o život a je to průšvih. Cyklisté a motoristé se nemají rádi. Přitom většina z nás jezdí na kole i autem. Ohleduplnost a vzájemný respekt v sedle i za volantem jsou přitom zásadní. Jde o oboustranné dodržování pravidel.

Češi mají cyklistiku rádi, cyklisté jsou však v Česku součástí 4 tisíc nehod ročně. Desítky z nich jsou smrtelné! Malá vzdálenost při předjíždění je jednou z hlavních příčin kolizí. Výzkumy dokazují, že bezpečný boční odstup je právě 1,5 metru. Projekt ale nemá nic společného s iniciativou politiků, zákon nenaučí chovat se k sobě slušně.

Kampaň hned při zrodu podpořily osobnosti ze světa sportu i showbyznysu, mj. cyklisté Peter Sagan a Petr Vakoč, jehož kariéru přerušilo právě vážné zranění po kolizi s autem, které ho srazilo při tréninku. Projekt podpořili také biker a olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, zpěvák Pavol Habera nebo herec Jiří Langmajer. A přidávají se další, jen nedávno olympijská vítězka ve sportovní střelbě Kateřina Emmons. Přidejte se i vy! Více na www.ukazrespekt.cz