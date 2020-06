Kritérium ze série Il Sano Cup na Lopatárně bylo pro 34letého jezdce prvním startem v koronavirem vynucené pauze. Zkušený borec držel peloton v tempu a k oválu přitáhl řadu fanoušků.

Byli tu i jeho nejbližší, manželka Michaela s dcerami, ale v deštivém závodě si toho jeden z lídrů stáje NTT Pro Cycling moc neužil. V cíli se promočený rychle převlékl a prchal do tepla.

„Než odjedu na týmové soustředění, tak se tu ale nejspíš ještě párkrát ukážu,“ přesto hlásil Kreuziger.

Jaké bylo si téměř po třech měsících připnout zase závodní číslo?

Fajn, jen počasí nepřálo. Na mokru to brzy spadlo a závod byl přerušený. Nic moc, protože teplo fakt nebylo. Po třech náročnějších týdnech mám ale volnější program, takže z mého pohledu nešlo úplně o závodění. Spíš jsem chtěl kriťas v klidu objet a ani jsem nehýřil intenzitou nebo útoky.

Co vás na start přitáhlo?

Možnost závodit. Je určitě dobré objíždět alespoň kritéria v Plzni, protože až začnou velké závody, tak budu trochu rozjetý.

Po jak dlouhé době jste na Lopatárně závodil?

Nebyl jsem tady snad deset let. Na mokru to ale nebylo ideální. Jelo nás hodně, nějaký čas předtím se nezávodilo a stále hrozil nějaký pád.

Do souboje s muži zasáhli i dva junioři z vaší akademie. Pro ty to asi byla skvělá škola?

Určitě. Jak Volfík (Martin Volf) tak Dan (Sporysch) jsou šikovní kluci, ale musí se ještě učit. Hlavně týmovosti. A takhle je možné je přímo při závodě okřiknout, upozornit na chyby, což jim dá víc než mentorování při tréninku.

Předtím jste s akademiky strávil pár dní na soustředění v Krkonoších. Jak se váš projekt vyvíjí?

To je spíš otázka pro Petra Kubiase (bývalý úspěšný silničář), který akademii řídí. Aby si takový projekt sedl, trvá až pět let. My jsme ve třetím roce a můžu říci, že zázemí i personální obsazení jsou kvalitní. Závodníci to vnímají a líbí se mi, jak přistupují k povinnostem. I když pořád je co zlepšovat.

Trénuje se vám nyní s vizí opětovného rozjezdu mezinárodní sezony lépe?

Restart je sice blíž, ale pro mě se toho zase tolik nemění. Držím se plánu s danými bloky, které je třeba odtrénovat. V tomhle jsme si ohromně sedli s Alešem Kroužeckým (osobní trenér, jinak přednosta Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví LF Plzeň), který mě dobře zná a vzájemně nám to funguje.

Stále platí, že do sezony vstoupíte 1. srpna na Strade Bianche?

Pokud vše klapne, tak začnu na italské klasice Strade Bianche. Následně bych měl absolvovat Czech Tour, dál Milano – San Remo a také mistrovství republiky, pokud se šampionát uskuteční.

To vše s výhledem účasti na Tour de France?

S vedením týmu jsme Tour ještě detailně neřešili, ale o start stojím a měl bych být v širší nominaci.