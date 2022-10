„Hned na začátku mi nabízeli delší smlouvu, ale já jsem chtěl jen rok, protože jsem nevěděl, jak to bude vypadat a chtěl jsem si to vyzkoušet,“ přiblížil Kreuziger v nahrávce pro média. „Našel jsem skvělou partu lidí a hlavně strukturu týmu, která je důležitá k tomu, že se můžu do budoucna učit. Líbilo se mi to, tak jsme se domluvili na dvouleté smlouvě.“

Při své premiérové sezoně v roli sportovního ředitele nasbíral bývalý závoďák mnoho cenných zkušeností. „Byla to pro mě velká škola. Absolvoval jsem prestižní závody, ať už to byly klasiky nebo ke konci roku Grand Tour, abych si vyzkoušel třítýdenní zátěž, což bylo skvělé.“

Práce sportovního ředitele rozhodně nespočívá v sezení v autě, jak by si mohl kdekdo myslet. „Jako závodník jsem si říkal, co sportovní ředitelé dělají, že jsou tak unavení, teď po roční zkušenosti už to vím,“ pousmál se bývalý cyklistka, mezi jehož největší úspěchy patří celkové páté místo na nejslavnějších etapových závodech Giro d'Italia a Tour de France.

Nejdůležitější ze všeho je samotná příprava na závod. „Člověk se vrací ze závodů domů a hned se začíná připravovat na další. Je to hodě o přípravě, abych pak měl na závodech co nejjednodušší život,“ zdůraznil Kreuziger. „Studuju trasu, označuju kopce a nebezpečná místa, abych pak mohl závodníkům předávat informace. Dále se řeší logistické věci, kolik aut a personálu je potřeba. Během závodu probíhá dění rutina, ale obnáší to mnohem víc věcí, které se nedají předvídat. Postupně se do toho dostávám.“

Známé tváře

Kreuziger nešel do úplně cizího prostředí. V bahrajnské stáji našel staré známe, což má pomohlo v adaptaci. V týmu znám spoustu lidí ještě ze své závodní kariéry. „Hlavně jde o sportovní ředitelé a vedení týmu, ať už je to Vladimir Miholjević, který nás vede, Gorazd Štangelj a Franco Pellizotti, se kterými jsem závodil nebo sportovní ředitelé, pod kterými jsem jezdil, jako je Neil Stephens nebo třeba Alberto Volpi. S ním jsem jel Lombardii, což mi pomohlo k tomu, abych se do toho dostal,“ vyjmenoval někdejší juniorský mistr světa.

Stáj měla velké ambice, které se však nepodařilo splnit do puntííku. „Po předchozí sezoně měl tým velká očekávání, možná jsme vyhráli méně závodů, ale máme spoustu mladých nadějných závodníků. Povedlo se nám vyhrát monument na San Remu a zakončit to pódiem na Lombardii, takže to se cení. Také tam bylo pódium z Gira d'Italia. Závodníky s potenciálem pořád máme,“ zdůraznil vítěz jedné etapy na oblíbeném Giru.

V Bahrainu už spřádají plány na příští rok. „Na konci listopadu proběhne performance meeting, kde se dělá program pro závodníky. Rozhodí se závody a ke každému jezdci si něco řekneme,“ nastínil Kreuziger. Svůj závodní itinerář zjistí na prosincovém soustředění.

„Byl bych rád, kdyby tam byla jedna Grand Tour. Tyhle věci rozhoduje Gorazd Štangelj, které je hlavní sportovní ředitel. Ale máme otevřenou diskusi a bavíme, kdo jaké závody zná. Chtěl bych jet Ardeny a pak nějakou Grand Tour. Mně jsou blíž závody v Itálii a Španělsku než ve Francii, ale to neznamená, že se neobjevím na Pařáž-Nice nebo na Tour,“ dodal Kreuziger.