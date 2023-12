Už se těší, až si oblékne večerní róbu a vezme boty na podpatku. Ještě minulý týden plzeňská atletka Tereza Petržilková tvrdě dřela na Kanárských ostrovech, odkud se vrátila krásně opálená. Dnes ji čeká vyhlášení Sportovce roku.

Atletka Tereza Petržilková na vyhlášení anketu Atlet roku, kde vystoupila čtvrtkařská štafety v převleku skupiny ABBA. | Foto: Soňa Maletérová

„Baví mě chodit v krásných šatech a mít boty na podpatku. Hrozně moc si užívám, že se mohu jednou za čas vyšňořit, těším se na ten večer. Vítám to a s ohledem na minulou sezonu to beru i jako zadostiučinění,“ hlásila krátce poté, co si prošla Vánoční trhy v Plzni. Ale chůze na podpatcích s sebou přináší i úskalí.

„Jsem opatrná, musím dávat pozor a snažím se zvolit takovou výši podpatků, abych to zkorigovala,“ smála se při návštěvě Deníku, kam dorazila přímo z Vánočních trhů v Plzni svátečně naladěná. Teď už se chystá na vyhlášení Sportovce roku 2023, kde aspiruje se smíšenou štafetou na 4x400 metrů na cenu pro nejlepší kolektiv roku. Konkurenty jim budou hokejové reprezentace žen a juniorů do 20 let.

„Znamenitě si toho vážím. Ani nedokážu popsat, jak obrovskou mám radost, že se ocitnu po boku nejlepších sportovců Česka,“ vyprávěla Tereza Petržilková.

O ambicích na vítězství mezi kolektivy nechce spekulovat. „Při podobných anketách jsem shovívavá. Už jenom to, že jsme v TOP trojce je historický počin,“ vyznala se 30letá atletka, která závodí za Škodu Plzeň.

Na nedávném vyhlášení Atleta roku předvedla smíšená štafeta čtvrtkařů vystoupení v převleku za švédskou skupinu ABBA. Ale na dnešní večer prý nic podobného nechystají.

„Nic jsme si nepřipravili, půjdeme si to jenom užít,“ rozesmála se Petržilková, která je součástí unikátního kalendáře Deníku na rok 2024.

Ve finálové desítce mezi jednotlivci nemá žádného vyloženého favorita. „Mě baví hodně motorsport, sleduji formuli 1. Ale kouknu se i na mistrovství světa ve fotbale,“ vyznala se. Možná i proto nedávno přijala pozvánku do pořadu Tiki-Taka, kde byla po boku Pavla Horvátha, který sbíral největší úspěchy s plzeňskou Viktorií.

„Záměrně jsem na podzim kývla na účast v řadě pořadů. Snažila jsem se jet na vlně úspěchů, abych na to mohla jednou vzpomínat. Už se to nemusí opakovat, kariéra sportovce je křehká,“ doplnila Tereza Petržilková.