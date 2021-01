Zdroj: Deník

Fotbalový Sokol Kralovice působí v I. A. třídě. V baště na severu Plzeňska působí i další kolektivní sporty, jako basketbal, volejbal nebo i lední hokej.

BOJOVNÍKY V TAEKWON-DO ČEKÁ MISTROVSTVÍ SVĚTA

Zároveň v Kralovicích trénují i závodníci v korejském umění obrany taekwon-do. V klubu I. T. F. Panter Kralovice působí bojovníci i bojovnice, které dávají o sobě vědět i na mezinárodním poli. I na ně však dolehla koronavirová epidemie, která přerušila veškerou jejich sportovní činnost.

„Občas trénujeme venku, když to situace dovolí, ale jinak jsou tělocvičny stále zavřené. Je to pro náš sport takové smutné období teď,“ vysvětluje šéftrenér klubu Jiří Kaše.

V roce 2020 se mělo konat mistrovství Evropy v taekwondu, o které však sportovci zcela přišli.

„Původně se mělo konat mistrovství v dubnu, ale kvůli koronaviru bylo odloženo na srpen. Tehdy se ale bohužel také neuskutečnilo. Je to škoda, protože z našeho oddílu se na mistrovství kvalifikovali tři členové,“ mrzí Jiřího Kašeho.

V letošním roce by se mělo konat mistrovství světa, kde by měl mít kralovický klub dvě želízka v ohni.

„V českém juniorském reprezentačním týmu je David Hach a v dospělém ženském týmu působí Eva Názlerová,“ říká šéftrenér oddílu v Kralovicích, který již netrpělivě vyhlíží čas, kdy by se mohli sportovci vrátit zpět do tělocvičen.

„Čekáme na rozvolnění, co by teď mělo být. Říkali, že by se to mělo týkat i sportu. Byl bych rád, kdyby nás pustili do tělocvičny během února, abychom se mohli připravovat na závody a také na zkoušky,“ pokračuje Kaše.

„Co se bavím s rodiči dětí, tak vidím, že děti bez toho sportu trpí. Nemají žádnou aktivitu, což je špatné,“ je si vědom Jiří Kaše, jenž má v oddílu věkově pestrou škálu sportovců od pěti do pětapadesáti let.

NA SEVERU PLZEŇSKA JSOU SPORTOVCŮM NAKLONĚNÍ

Pod hlavičkou Domu dětí a mládeže Kralovice nabízejí zájemcům i další sportovní kroužky: lehkou atletiku, šachy a tenis.

Především vodní turistiku, lyžování (zimní výcvik a zájezdy na hory) a základy horolezectví provozuje pro věřejnost sdružení Freesport, běžecké nadšence sdružuje spolek Rozběháme Kralovice, místní organizace rybářů se mimo jiné věnuje sportovnímu rybolovu mládeže.

V Kralovicích se během roku mimo akcí jmenovaných oddílů pořádají také turnaje v petanque, v listopadu přespolní běh Malá kralovická a od roku 1991 jsou každoročně vyhodnocováni a odměňováni nejlepší sportovci města ze severu Plzeňska.

Ve městě jsou tři větší sportovní areály – jeden u základní školy (300 m dlouhá atletická dráha, hřiště s umělých povrchem na fotbal, tenis, volejbal či basketbal a přírodní kluziště s umělou trávou a mantinely).

Dále areál u sokolovny se čtyřmi antukovými kurty a jedním hřištěm na plážový volejbal.

Třetí areál je u fotbalového hřiště – vedle travnaté plochy je zde 500 metrů dlouhá asfaltová in-line dráha, kurt na plážový volejbal a otevřené koupaliště.

„Sportovní nabídka je velmi pestrá, oddíly se svými výsledky prosazují na celostátní i mezinárodní úrovni. Je to především zásluhou obětavých trenérů a vedoucích oddílů, kteří pro výchovu a činnost mládeže či dospělých dlouhodobě věnují spoustu volného času,“ říká starosta Kralovic Karel Popel.