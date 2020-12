Odchovanec Jiskry Domažlice Jan Kozina strávil v dresu Lokomotivy jen krátkou dobu, přesto dal o sobě hlasitě vědět a vysloužil si další angažmá. Další kroky rozehrávače vedly přes Nymburk do Brna, kde svým spoluhráčům šéfuje z role kapitána. Ve své pořád mladé kariéře oblékl tento pštadvacetiletý basketbalista i národní dres na mistrovství Evropy U18 v Lotyšsku.

Už je to nějaká doba, co jste hrál v dresu Plzně. Vzpomínáte ještě na své působení v západočeské metropoli?

Samozřejmě. V Plzni jsem působil nejdříve v kategorii U16 pod Tomášem Kubizňákem. Rád ale vzpomínám hlavně na svůj druhý rok v dresu Plzně, kdy jsme pod vedením trenéra Forsta v kategorii U19 postoupili mezi čtyři nejlepší týmy extraligy.

Ve své kariéře jste působil v dresu rodných Domažlic, Sokola Pražského, Lokomotivy Plzeň, Nymburka a nyní Brna. Co vám dala tato angažmá?

Obecně jsem rád za to, že jsem v mládežnických kategoriích mohl projít tolika týmy a poznat několik výborných trenérů, kdy od každého jsem si do kariéry mohl vzít spoustu dobrého. Nejvíce jsem si vzal právě od bývalého trenéra Lokomotivy Václava Forsta nebo například od Pavla Beneše, který mě vedl v Nymburku.

V Brně jste kapitánem. Kdy jste se jím stal a jak je to pro vás velká zodpovědnost?

V Brně hraji již sedmou sezonu. Ze všech spoluhráčů jsem služebně nejstarší, takže to byla asi logická volba. Musím ale přiznat, že ze začátku jsem se v této roli moc necítil. Nebylo pro mě úplně přirozené být lídrem v týmu, kde byli starší a zkušenější hráči ze zahraničí. Nyní už o tom ale takhle nepřemýšlím. Navíc mi v tomto směru hodně pomohl příchod Jakuba Krakoviče, který dělal kapitána v Děčíně.

Minulá sezona byla předčasně ukončena z důvodu pandemie, ale pro vás tak úplně neskončila. NBL rozjela soutěž ve hře 1 na 1, kde jste se probojoval do finálové skupiny, Jaká to pro vás byla zkušenost?

V turnaji se mi dařilo, takže na něj vzpomínám samozřejmě velmi rád. Mrzí mě ale semifinálová prohra s pozdějším vítězem Ondrou Sehnalem, kdy jsem minul volnou střelu na vítězství. Byla to od ČBF vzhledem k různým covidovým omezením výborně zorganizovaná akce.

Jaké máte očekávání od letošní sezony?

Myslím, že nám tu vznikl velice zajímavý mix zkušených hráčů, jako je Kuba Krakovič, Viktor Půlpán nebo Šimon Puršl, doplněný o mladíky z brněnského programu Next Generation. Za sedm let, co jsem v Brně, jsme se ještě ani jednou nedostali do play-off. Letos však máme rozhodně tým na to, abychom se do vyřazovacích bojů dostali. Pokud budeme hrát disciplinovaně, věřím tomu, že bychom se mohli dostat i přes první kolo play-off do semifinále. Nerad bych ale předbíhal. Nyní se hlavně musíme soustředit na základní část soutěže.

Je velký nezvyk hrát před prázdnými tribunami?

Ze začátku mi to ani nevadilo, byli jsme po pauze, kdy jsme ani nemohli do haly. Byli jsme rádi, že vůbec můžeme hrát. V současném zápasovém tempu, kdy hrajeme dva zápasy týdně, už to ale začínáme vnímat trochu víc. S fanoušky je to prostě o něčem jiném. Nicméně jako tým jednoznačně víme, za jakým cílem si jdeme a o motivaci máme postaráno.

Má tato sezona pro vás nějaká další specifika?

Sezona je specifická hlavně v tom, že už jsme se na ni třikrát připravovali. Nejdříve letní příprava, poté byl celý náš tým v karanténě kvůli nákaze koronavirem, takže jsme se vraceli do formy znovu. Potřetí a doufám, že naposledy, jsme se vraceli po třítýdenní pauze, kdy byla uzavřená vnitřní sportoviště.

Spolumajitelem Brna se stal i slavný bývalý trenér David Blatt, který má obrovské zkušenosti. Je to nějak poznat i na fungování klubu?

S příchodem nových spolumajitelů se klub posunul o velký kus dopředu a funguje profesionálněji, než tomu bylo doposud. Nevím, jakým způsobem, nebo jestli vůbec se David Blatt podílí na řízení klubu, případně jak často komunikuje s vedením tady v Brně. Klub má ale teď větší ambice a začal pracovat koncepčně s mládeží, což hodnotím pozitivně.

Sledujete zápasy nebo výsledky Lokomotivy?

Sleduji, jak se daří mým bývalým spoluhráčům, ať už se jedná o Kooperativu nebo o první a druhou ligu. V Lokomotivě tak hlavně Karla Aušprunka nebo Honzu Zemana. Jsem rád, že se klukům letos daří, a doufám, že se co nejdříve vrátí na palubovky.

V létě jste se oženil. Jak si zatím užíváte život „ženáče“?

Děkuji, užívám si to, ale upřímně to nevnímám jako nějakou velkou změnu. Ta přijde, až se nám v únoru narodí malej Kozič nebo malá Kozička.