Kozák, jehož výška přesahuje dva metry, hraje na pozici podkošového hráče, oblékal i dres českých mládežnických reprezentačních výběrů a navštívil i prestižní kemp Basketball without borders v Las Palmas. Momentálně se připravuje už na svoji čtvrtou sezonu v dresu Wildcats.

Kromě Plzně jste působil v českém týmu GBA a nyní vás osud zavál do Utahu. Jak byste zhodnotil každé své působení?

V Plzni jsem vyrůstal a našel jsem tu lásku k basketbalu. Lokomotivě vděčím jak za základy, které jsou vždy velmi důležité, tak za postupnou přípravu od minižáků až po dorostence. GBA jsem pak viděl jako jednoznačný krok, jak se přiblížit vysněné Americe, po které jsem toužil od mala. Získal jsem tam nové zkušenosti, hrál s cizinci a zdokonalil jazyk, protože se mluvilo převážně anglicky. Zlepšil jsem se, zesílil a zjistil, co vše je potřeba k zisku stipendia za mořem. GBA byla velmi náročná, ale důležitá k mému hráčskému rozvoji.

Co vám přineslo nového angažmá v Utahu?

Od příchodu jsem si zvykal na nový herní styl, větší nasazení a rychlejší tempo hry, a také na početnější diváckou kulisu. Myslím, že za sebou mám celkem povedené působení, které se pokusím zakončit nejúspěšnější sezonou.

Michale, na univerzitě Weber state budete letos již čtvrtou sezonu, Jak vidíte své dosavadní působení za oceánem?

Jsem zde spokojený po celou dobu. Je tu dobrý kolektiv, který vždy dokáže motivovat k tvrdé práci jak na hřišti, tak mimo něj. Přes léto jsme výrazně obměnili kádr a jsem sám zvědav, jak se s tím popasujeme během sezony. Většina hráčů je na Weberu prvním rokem a bude velká výzva poskládat vše dohromady.

Kdo je mimochodem vaším basketbalovým vzorem?

Jednoznačně LeBron James. Tohoto hráče obdivuji celou svoji kariéru. Říct, že modeluji svoji podle něj, by bylo hodně troufalé, ale snažím se stejně jako on dělat své spoluhráče lepšími. Nejde jen o to, kolik dám bodů nebo doskoků, ale to nejdůležitější je vždy výhra týmu.

Jaký obor na univerzitě studujete a jak zvládáte školní povinnosti?

Studuji Business Administration, což je nejblíže české ekonomce. Měl jsem spoustu účetnictví, matematiky a právě ekonomiky vedle dalších předmětů. Celkově bych řekl, že jsou tu vysoké školy méně náročné časově, co se týče přednášek a hodin, ale i tak je toho hodně. Jde hlavně o to se přimět k učení po dlouhých dnech v hale a posilovně. Jsem tu ale se školou spokojený a nikdy jsem žádný problém neměl.

Ovlivnila koronavirová pandemie výrazně dění v USA? A jak se vás případně konkrétně dotkla?

Za prvé jsem raději kvůli tomu zůstal v Americe přes léto. Měl jsem možnost letět domů, ale to by mne stálo značné úsilí a čas se sháněním letu zpět. Mnoho letišť bylo úplně zavřených a nechtěl jsem nic riskovat. Přes léto bylo těžké zůstat v kondici, zavřeli vesměs všechny vnitřní a někde i venkovní hřiště. Musel jsem trochu improvizovat. Trávil jsem hodně času venku, chodil běhat, a když jsem našel něco otevřeného, tak jsem se zaměřil na střelbu a individuální činnosti.

Podělil byste se s námi o nějaké zážitky, které máte z působení za oceánem?

Na první místo bych zařadil některé naše zápasy, nebo NBA, kterou jsem občas byl sledovat živě. Potkal jsem některé hvězdy, samozřejmě včetně Damiana Lillarda, který tu dřív působil a díky němu má naše univerzita výhodnou smlouvu s Adidasem. Na univerzitě je jeho duch pořád cítit, protože se jedná o nejslavnější hvězdu, která zde zatím studovala, a nejprestižnější ligu světa vzal útokem. Podle mě patří mezi nejlepší rozehrávače ligy.

Jinak jsem se snažil alespoň trochu cestovat a doufám, že se najde čas navštívit některá místa. Utah sice není tak slavná destinace jako Kalifornie nebo New York, ale je tu krásně a nádherná příroda.

Blíží se nová sezona NCAA. Budete do ní vstupovat jako senior a je to pro vás poslední rok. Už tušíte, kam povedou následně vaše kroky?

Budu mít důležitou roli v týmu a i jako tým máme velké ambice. Všichni hráči mají co dokazovat. Uvidíme, jak to dopadne. Po sezoně bych se chtěl vrátit do Evropy a začít profesionální kariéru. Je ještě hodně času a teprve konec sezony ukáže, co, kde a jak bude. NCAA kvůli Covidu nabídla všem hráčům extra rok navíc, což je další možností, kdyby se třeba sezona nevyvedla. Prioritou ale je být úspěšný teď a co nejlépe se odrazit mezi profíky.

Sledujete dění v českém basketbale? Vzpomenete si i na plzeňskou Lokomotivu?

Největší pozornost upínám k NBA. Je tu blízko a je to pro mě jednodušší na sledování než české či evropské ligy kvůli časovému posunu. Nicméně se čas od času kouknu na statistiky Kooperativy i druhé nejvyšší ligy. Výsledky mi rozhodně neuniknou a klukům přeji a na dálku držím palce.

Plánujete se vrátit domů do Čech, nebo půjdete zahraniční cestou, kterou jste již započal?

Jsem mladý a kariéru mám před sebou. Upřímně teď mým cílem není návrat do České republiky. Na to bude dost času později. Směřuji k zahraničnímu angažmá, ať už to bude kdekoliv. Nic ale nevylučuji a možný návrat do Česka a míst, kde jsem v minulosti působil, není do budoucna nemožný. Ale teď je prioritou zahraničí.