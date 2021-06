„Výkony byly hodně nevyrovnané. Covid v tom samozřejmě svoji roli hrál, převážně to bylo ale proto, že máme stále velmi mladý tým a sbíráme zkušenosti s vrcholovou házenou. Cíl číslo jedna bylo udržení v nejvyšší soutěži, to se povedlo,“ řekl v rozhovoru pro klubový web trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

V sezoně plzeňské házenkářky poztrácely body v zápasech, které se pro ně vyvíjely příznivě. „Napočítal bych tak čtyři zápasy, ve kterých jsme body ztratili, v play-out jsme naopak z palubovek soupeře přivezli pět bodů z šesti možných. To je určitě náznak progresu,“ pokračoval Řezáč.

Plzeňské družstvo má perspektivní házenkářky. Vždyť Pavlína Lásková a Lucie Drozdová patří do juniorské reprezentace a o uplynulém víkendu odehrály dva přípravné zápasy proti Polkám před červencovým Eurem do 19 let, Sára Kantnerová a brankářka Michaela Malá jsou v širším výběru národního týmu. „Všechny naše juniorské naděje mě výkonnostně příjemně překvapily. Progres je u nich znatelnější než u zkušenějších hráček a věřím, že v následujících letech se nám s nimi bude dobře pracovat,“ uvedl kouč.

Kádr DHC Plzeň podle Řezáče by měl zůstat pohromadě. Klub nejspíš nebude moci využít na hostování házenkářky Kynžvartu Königovou, Dvořákovou a Patrnčiakovou, protože tento ambiciózní oddíl má namířeno do MOL ligy. „Malé změny asi nastanou, ale kostra týmu, včetně juniorek, zůstává, což je důležité. Nemusíme v přípravě začínat od znova s novými tvářemi,“ dodal Řezáč.

Již krátce před koncem uplynulého ligového ročníku DHC Plzeň oznámil návrat bývalé reprezentantky a nejlepší střelkyně MOL ligy sezony 2020/2021 Veroniky Galuškové z pražské Slavie. Hostování Nikoly Motejlové by se mělo změnit v přestup. „Měl jsem možnost pracovat s oběma děvčaty již ve Slavii, dobře se známe. Jsem přesvědčen, že do týmu zapadnou bez problémů. Veroniku jsem si vyhlédl již v dorosteneckém věku a podařilo se nám ji přivést do Slavie, kde byla významnou oporou. Víme, co od sebe můžeme očekávat, takže se na holky těšíme,“ prohlásil trenér DHC.

Házenkářky mají už třetí týden volno a k letní přípravě se sejdou 13. července. „Odpočinek si všichni zaslouží, protože sezona byla atypicky delší. Proto jsme ani nevymýšleli náročné individuální programy, pouze jsme holkám doporučili, aby se udržovaly v pohybu formou volnočasových sportovních aktivit,“ prozradil Řezáč.

Na začátku přípravy budou chybět hráčky nominované na juniorské mistrovství Evropy, které skončí 18. července. „Naše juniorky odjely hned po skončení ligy na soustředění reprezentace, které s krátkými pauzami potrvá až do mistrovství Evropy. Již teď pracujeme s asistenty na letním modelu pro tyto hráčky, aby se dokázaly efektivně zapojit do přípravy, ale aby měly dostatečný odpočinek po této extrémní zátěži,“ vysvětlil Řezáč, který se bude i příští sezonu opírat o totožný realizační tým. „Stále se snažíme prostředí okolo holek zkvalitňovat a rozšiřovat. V tuto chvíli má náš realizační tým dvanáct členů včetně manažerů. Bez kvalitních kolegů a kolegyň nemůžete vytvořit příjemné a kvalitní tréninkové prostředí,“ dodal Richard Řezáč.