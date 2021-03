V kolika letech jsi začal s plaváním? A byl to tvůj první sport, nebo jsi jako malý dělal ještě jiné?

Přibližně od šesti let jsem se věnoval plavání a atletice. Obojí jednou týdně. V deseti letech mi přibývaly tréninky atletiky i plavání, proto jsem s atletikou skončil a začal jsem se věnovat naplno jen plavání.

Jsi ze sportovní rodiny, nebo jak ses dostal k plavání? A kde jsi začínal?

K plavání mě přivedl taťka, který závodně plaval, i teta plavala. Táta mě ale nikdy do ničeho nenutil. Spíš jsem to bral jako vnitřní motivaci, být lepší než on. A začínal jsem v klubu Plavání České Budějovice.

Do Plzně jsi přišel i kvůli studiu na sportovním gymnáziu. Jak jsi spokojený s tímto rozhodnutím?

Zatím maximálně. Ve škole i na tréninku je to vždy super. Vnímám obrovský rozdíl v přístupu ke sportu ze strany učitelů.

Druhou věcí jsou bohužel přísná anticovidová opatření, která neumožňují sportovat ve vnitřních prostorách včetně bazénů. Jak se tedy připravuje plavec, když nemůže do vody?

Trénink v bazénu nahrazuje běhání a suchá příprava. Já osobně jezdím nejvíc na cyklotrenažéru, běhám a cvičím s vlastním tělem.

Doufejme, že se situace brzy zlepší a potom přijde opět závodění. V jaké disciplíně se cítíš nejsilnější? A je to zároveň i tvá nejoblíbenější trať?

Nejsilnější se cítím na motýlkářské dvoustovce. Tahle distance mě hodně baví, ale jako nejoblíbenější trať bych označil čtyři sta metrů polohově.

Motýlek je styl efektní, ale asi i každý rekreační plavec potvrdí, že je asi nejnáročnější ze všech. Máš ho rád, protože jsi tak dobře fyzicky disponovaný?

Nevím, jestli jsem tak dobře fyzicky disponovaný, ale motýlek mi poslední dva roky opravdu sedí. Do té doby jsem plaval spíš kraul, ale ten mě pomalu přestal bavit, tak jsem se začal více zaměřovat právě na motýlek a polohovky.

Máš kromě plavání ještě nějaké jiné zájmy a koníčky?

Na ostatní koníčky mi s plaváním a školou nezbývá moc času. Ale když se nějaké to volno najde, tak se zajímám o nejnovější výkřiky ze světa technologií. Především mě baví chytré telefony, ale poslední dobou se víc a víc zajímám také o doplňky do chytré domácnosti. Snažím se i zjišťovat, jak jednotlivé věci fungují, nejen co dělají a jak vypadají.

Gymnazista, co má rád technologie… Takže v budoucnu vidíš svou cestu pouze v plavání, nebo třeba i ve studiu na vysoké škole?

Určitě zatím počítám s tím, že půjdu na nějakou vysokou školu, jen teď už mám strach z toho, jak to budu společně s plaváním časově zvládat.

Jak jsi říkal, nyní jsi bohužel spíš běžec než plavec. Jak vám pomáhají trenéři, abyste zůstali alespoň nějak motivováni?

Přehled o veškeré naší aktivitě trenérům posíláme. Z jejich strany buď přijde pochvala, nebo třeba povzbuzení, aby příští trénink byl zase o něco lepší. Zároveň nám posílají různé cviky, které můžeme všichni dělat i doma v pokoji a zároveň nám pak snad mohou ulehčit návrat do vody.

Nejen trenéři jsou ti, co tě podporují. Máš okolo sebe další lidi, kteří se tě snaží v této pro sport těžké době podpořit?

Obrovskou podporu mám ze strany rodiny. Je fajn, že si občas můžu jít zaběhat s taťkou, nebo dokud to bylo ještě možné, tak jsem si chodil zaběhat nebo zacvičit s kamarády z bývalé školy nebo z jiných sportů. Člověk zjistí, že na tom jsou v této době všichni sportovci úplně stejně – špatně. Ale alespoň mě tahle doba donutila obnovit kontakty a potkávat se s kamarády, kterým bych jinak kvůli nedostatku času ani nenapsal. Když jsme pak chodili cvičit, tak jsem se kolikrát dozvěděl velmi zajímavé příběhy a často se naše přátelství upevnilo.

Máš pro tuto sezonu určený nějaký cíl?

Asi největší cíl je zachovat si lásku k plavání, protože doba tomu moc nepomáhá. Jestli se ale dostaneme do vody v dohledné době, tak bych se rád přiblížil k hranici 700 FIN bodů a vysněné časy mám 4:38 minuty v závodě na 400 metrů polohově a na dvě stě metrů motýlek by bylo úžasné se dostat blízko k času 2:05.