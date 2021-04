„Rozhodila nás inkasovaná branka. Následně jsme si vypracovali sice šance, ale v zakončení jsme se trápili. Tam mě nepříjemně překvapila naše nekvalita. Celé to bylo z naší strany takové v nervózním duchu. Utkáním jsme se protrápili a náš výkon nebyl vůbec dobrý. Jediné pozitivum je, že jsme získali první bod v sérii, a nikdo se nebude s odstupem času ptát, jaká k němu vedla cesta,“ ještě se vrací k prvnímu zápasu s Mělníkem trenér Interobalu Marek Kopecký.

Zatím to tak nevypadá na to, že by měla série mezi vítězem základní části a posledním týmem, který postoupil do vyřazovacích bojů, být zcela jednoznačná, jak se předpokládalo.

Nyní se série stěhuje do Mělníka. Druhý zápas je na programu v pondělí od 20 hodin.

„Musíme být úplně jinak koncentrovaní než v prvním zápase. Nečeká nás rozhodně nic jednoduchého, protože v Mělníku se nehraje dobře. Je tam malá hala a pomalý povrch. Věřím ale, že se z prvního zápasu poučíme a předvedeme náš obvyklý výkon,“ vysvětloval plzeňský lodivod, který si je vědom, že soupeř bude kousat do té doby, dokud bude na dostřel.

„Pokud se nám povede vstřelit nějaké branky a uklidníme se tak, bylo by to ideální. Jestli ale utkání bude znovu vyrovnané, Mělník ucítí šanci a může nás čekat podobný zápas jako naposledy,“ dodává Kopecký.

Plzeňský kouč znovu nebude moci využít všechny své hráče. Ve vzduchu navíc číhá nebezpečí, zda se v kabině neusadila viróza, která by Plzni mohla zkomplikovat plány.

„ Vypadl nám minule před zápasem Martin Zdráhal a Honza Havel mi hlásil v sobotu, že má chřipku. Po angíně se vrací Tomáš Vnuk, který dobírá antibiotika. Hlavní je, aby se to neobjevilo i u dalších hráčů, protože to by byl velký problém… Uvidíme ještě, jak na tom Tomáš bude a zda nastoupí hned v Mělníku. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjel první zápas, bych ale byl rád, pokud by byl na hřišti. Chybět bude také Lukáš Němec, kterého trápí zraněné koleno,“ lituje Marek Kopecký.