Plzeňský Interobal bude v ní obhajovat loňský první titul, který získal poprvé v historii klubu. Kromě toho také čeká Plzeň premiérová účast v lize mistrů.

Závěrečný test před náročnou sezonou obstaral přípravný dvojzápas s polským tým Rekord Bielsko-Biała, který je rovněž účastníkem ligy mistrů.

Měření sil skončilo dvěma porážkami Interobalu. V prvním zápase prohráli Plzeňané těsně 1:2. Jedinou branku Západočechů vstřelil brankář Ondřej Vahala.

„Byl jsem velmi spokojený s naším výkonem. Hrál se hodně vyrovnaný zápas. Trápí nás však od začátku přípravy produktivita. V prvním zápase nám jediný gól vstřelil brankář,“ žehral na chabou koncovkou plzeňský trenér Marek Kopecký.

Druhé utkání dopadlo z pohledu Interobalu mnohem hůř. Bielsko-Biała zvítězila vysoko 6:2.

„Chtěli jsme do zápasu vlétnout, místo toho jsme zaspali začátek. Polský tým je tak zkušený, že trestá každou chybu. Táhlo se to s námi pak celou dobu a pomalu jsme se modlili, aby byl už konec. Nemohu proto být vůbec spokojený. Na druhou stranu nám to ale ukázalo jiné věci, na nichž musíme zapracovat,“ vysvětloval kouč Kopecký, který si je vědom, že podobně náročná utkání budou i v mezinárodní soutěži.

„Takoví soupeři nás tam budou samozřejmě čekat. Někdo si myslel, že jsme projeli loni hladce celou ligou, ale v play-off už to někdy byly těsné zápasy. Nebude lehké na to navázat. Každopádně nás Bielsko-Biała maximálně prověřila a ukázala nám naše chyby. Je to pro nás i určité varování,“ pokračoval plzeňský lodivod.

Už v loňské sezoně spoléhal Interobal na poměrně úzký počet hráčů. Nyní ale čeká Plzeňany ještě více zápasů.

„Bude to těžké. Nemáme tak široký kádr a čeká nás liga, pohár, liga mistrů a také reprezentace na některé kluky. Loni se nám v závěru sezony zranění vyhýbala, teď před startem sezony to naopak tak ideální není. Naším cílem proto je se dát zdravotně do kupy,“ přeje si Marek Kopecký.

Ten zatím má k dispozici stejný tým. Ve hře je však i případné posílení.

„Je to o nějaké finanční situaci. Dáme zatím šanci kádru, který máme. Samozřejmě si umím představit, že bychom měli o dva hráče navíc vzhledem k náročnému programu, který nás čeká. Bavili jsme se o tom, ale zatím je ještě čas. Liga mistrů nás čeká až za dva měsíce,“ dodal Kopecký.

Sezonu odstartuje Plzeň v pátek, kdy přivítá před vlastními fanoušky od 19 hodin brněnský Helas.

Jak náročná bude cesta za obhajobou titulu?

„Bude to těžké. Všichni nás budou chtít porazit. Předtím to bylo spíše tak, že si nás každý v play-off přál, protože nás bral za lehčí variantu, teď to bude naopak,“ říká Michal Holý, jeden z klíčových hráčů Interobalu.