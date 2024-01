Marku, kdy vy jste poprvé začal uvažovat nad postem reprezentačního kouče?

První kontakty byly užv polovině podzimu. Někdy září říjen se začalo řešit, jestli bych měl zájem. Vzal jsem si nějaký čas na rozmyšlenoua po krátkých úvahách jsem řekl, že bych do toho šel.

Je to velká výzva, trenérský vrchol. Bylo vůbec něco, co by vás zrazovalo?

Musel jsem si leccos ujasnit, nebude to lehká práce. Bude potřeba kádr obměnit. A všichni víme, že liga a český futsal nejsou v úplně dobré kondici. Máme málo profesionálních hráčů, hlavně těch mladých, kteří by se měli postupně zabudovat do reprezentace. Tam vidím velký problém. Čeká nás hodně těžká práce, protože evropská špička se zvedá.

Český tým poslední kvalifikace o Euro nezvládl, budete tak mít hodně času na přípravu. Téměř rok na to, abyste našel nástupce Rešetára a dalších…Je to tak, máme rok, budeme zkoušet perspektivní kluky. Je potřeba, aby se dostali do kvalitních týmů jako je Chrudim, Plzeň nebo Slavia. Doufám, že se ještě někdo další do špičky přidá. Jiná cesta nevede, musí se dobře pracovat už na klubové úrovni, aby hráče připravili pro reprezentaci. Na srazech není moc prostor, v tom nám musí pomoct kluby.

Zároveň budete dál trénovat Interobal, bude možné toi do budoucna skloubit s pozicí reprezentačního kouče?

Domluva je taková, že sezonu dokončím v Plzni. Máme jen dva srazy, půjde to stihnout. Ale pak tady budu muset skončit, protože kouč A-týmu nemůže trénovat zároveň klub…

Přešli jsme k Plzni, s Interobalem začnete rok 2024 pořádně zostra. Hned v pondělí vás čeká šlágr na hřišti Chrudimi a pak máte doma Slavii. Je možné, že už tyhle zápasy rozhodnou o postavení po základní části…

Je to těžký start, ale je to pro všechny stejné. My jsme si situaci trošku zkomplikovali kontumací na Slavii. Ale to my trenéři ani hráči neovlivníme. Na palubovce zůstáváme neporažení. Měli jsme to dobře rozehrané…

Do Chrudimi jste mohli jet víc v klidu, dokonce ani prohra o dva až tři góly by tolik nevadila…

Je to tak, první příčku bychom asi udrželi. Takhle když tam prohrajeme, už si to Chrudim pohlídá. Nebude moc ztrácet. Bude to tedy těžký zápas. V malé hale v Heřmanově Městci se špatně hraje. Ani Slavii pak nemůžeme podcenit. Ale já věřím, že oba zápasy zvládneme.

Je pro vás sen rozloučit ses Plzní třetím titulem?

Samozřejmě, že by to bylo skvělé. Je to můj cíl. Ale Chrudim chce titul zpátky, přes zimu ještě posílila. Plzeň už je však na takové úrovni, že nemůže myslet jinak, než na mistrovský titul.

Tušíte, kdo by mohl být v Interobalu vaším nástupcem? Nebo se bude rozhodovat až po sezoně?

To je spíš otázka na vedení. klubu. Myslím si, že už se jedná. Ale já v tuhle chvíli nedokážu nic říct.