Hned za vítězným Václavem Pechem (Ford Focus WRC) a druhým Filipem Marešem (Škoda Fabia Rally2 Evo) dojel na třetím místě obnovené Lak Racing Rallye blovický pilot Václav Kopáček s Barborou Reindlovou.

„Je to příjemné, ale jako nějaký megaúspěch to nebereme. Na startu nebyla až taková konkurence,“ okomentoval to s úsměvem 34letý Václav Kopáček, jenž usedl za volant závodního vozu poprvé od loňského prosince, kdy jel ve Spojených arabských emirátech.

Tentokrát usedl do vozu Škoda Fabia R5, se kterým jezdívá David Tomek, jemuž dělá Kopáček navigátora ve „velkém mistráku“.

„Jsem rád, že mi to kluci z týmu umožnili,“ dodal.

Na dva jezdce, co skončili v pořadí před vámi, to nebylo?

Tak ono by asi i bylo, ale musel bych mít odjeto. To v první řadě, ale také jsme si to prokaučovali volbou pneumatik do druhé sekce. Jinak si myslím, že na Filipa (Mareš) bych rychlostně i jezdecky mohl stačit. Na Vencu s tím WRC by to bylo těžké, ale s Filipem jde závodit.

Tak se rovnou zeptám, proč nemáte víc odjeto?

(usměje se) Všechno je to dané rozpočtem, rallye je drahý sport. A my máme s klukama (Petr Kačírek a David Tomek – pozn. aut.) takový program, že se jim spíš snažím pomáhat na sedačce spolujezdce. A odměnou za to bylo, že jsem se mohl svézt na Rallye Plzeň.

Její věhlas z minulosti si pamatovat nemůžete, ale jak se vám obnovený závod zamlouval?

Jsem strašně šťastný, že se rallye vrátila do okolí Plzně. A doufám, že bude pokračovat, i když tam nějaké nedostatky byly. Ale tratě byly nádherné, příjemně mě to překvapilo. Za výběr erzet zaslouží pořadatelé palec nahoru.

Plánujete další starty jako jezdec?

Rád bych… (odmlčí se)

Nevíte kdy?

Nevím, rád bych absolvoval ještě aspoň dva tři závody šampionátu sprintrallye. Ale uvidíme, jak to všechno půjde… Možná zase na konci velkého mistráku, kdy se jede rallye v Pačejově.

Na Rallye Hustopeče už jste zase přihlášený jako spolujezdec Davida Tomka. Jak složité je pro vás přepnout z pozice pilota do té navigátorské?

Je to těžké. Jako navigátor jsem absolvoval asi čtyři soutěže. Vím o sobě, že nejsem dobrý spolujezdec. Spíš je to o tom, že klukům pomáhám v tréninku. Pak si vezmu rozpis od Barči (Reindlová, spolujezdkyně Václava Kopáčka), sednu do auta a snažím se to přečíst. Myslím, že moje největší pomoc je v přípravě, kdy si řekneme, co se dá zlepšit, kde brzdit…

Snažíte se od Barbory Reindlové i učit navigovat?

Pořád je co se učit. Nemůžu říct, že ne. Spíš se snažím klukům předat zkušenosti, aby to auto pochopili a využívali ho lépe, což se jim ne tak docela daří.