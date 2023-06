„Už na Šumavě jsme se potýkali se slabým výkonem motoru. Snažíme se to tedy do poslední chvíle vyřešit,“ říkal pětatřicetiletý Václav Kopáček s tím, že až závod ukáže, nakolik se to podařilo. „Ale pocit mám dobrý. Doufám, že funguje vše tak, jak má," doplnil jezdec.

Rallye Šumava vám ale i tak vyšla, s pátým místem musíte být spokojený?

To nám spadlo do klína samo, protože vypadli kluci, co jeli před námi.

Po obnovení Rallye Plzeň jste skončil v obou ročnících na třetím místě. Letos navíc chybí obhájce prvenství Václav Pech, berete letos pozici favorita?

Vůbec si netroufám říct, že bychom byli v pozici favorita. Koukal jsem do startovky, z Německa přijede Philip Geipel, je tam Vojta Štajf, který už nás tady porazil. Pojede Martin Vlček a hromada dalších rychlých kluků. Určitě se nepasujeme do role lídra, ale budou to hezké souboje.

Z Blovic to nemáte daleko, nakolik znáte zdejší trať?

Předloni jsme na těch místech jeli poprvé, kolem Úterý a Konstantinek to bylo fakt nádherné. Charakter těchto rychlostních zkoušek se mi moc líbil. Těším se.

Kolik času se spolujezdcem Petrem Pickou trávíte nad rozpisem?

Máme vymezený čas na seznámení s tratí, tři průjezdy na každou erzetu. Jinak se mu můžeme věnovat, jak se nám zlíbí, ale jelikož máme oba svoji práci, není moc času a prostoru.

Takže rallye je pro vás už spíš jenom koníček?

Už jsem dost starý, abych měl ambice. Ale člověk to dělá celý život s bandou lidí kolem pro radost.

Program Rallye Plzeň

Pátek 19.30: slavností představení posádek, náměstí Republiky, sobota 10.00: start, náměstí Republiky, 10.38: RZ 1 (Všeruby – Úněšov), 11.15: RZ 2 (Šipín – Křelovice), 11.41: RZ 3 (Čerňovice- Líšťany), 12.10: RZ 4 (Chotíkov – Čemíny), 14:42: RZ 5 (Všeruby – Úněšov), 15.19: RZ 6 (Šipín – Křelovice), 15.45: RZ 7 (Čerňovice- Líšťany), 16.14: RZ 8 (Chotíkov – Čemíny), 17.00: cíl, náměstí Republiky.

