Větší prostor a minutáž na palubovce dostal až v závěru základní části extraligy. Pivot házenkářského Talentu Plzeň Daniel Režnický si přeje, aby v novém soutěžním ročníku na to navázal.

Daniel Režnický. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

„Bylo by špatně, pokud bych to měl nastavené jinak. Na hřiště se chci dostat co nejvíce. Snažím se pracovat tak, aby to tak bylo,“ řekl před pondělním tréninkem Režnický.