V lednu oslavil teprve dvacáté narozeniny, ale na svůj věk má toho za sebou relativně hodně.

Vloni se jako náhradník zúčastnil mistrovství světa dospělých v Kataru a na evropském šampionátu juniorů patřil do stříbrné štafety 4x 400 metrů. V juniorské extralize družstev pomohl plzeňské Škodovce dvakrát k mistrovskému titulu i k loňskému vítězství ve skupině B v Evropském poháru mistrů. Přestože je stále členem AK Škoda Plzeň, trénuje od tohoto roku pod vedením Dalibora Kupky ve skupině běžců z Dukly Praha v čeles elitním atletem Pavlem Maslákem.

„Na mítinku v Plzni budu závodit za Škodovku. Stejně tak při extralize družstev a na mistrovství ČR. V září se to možná změní, protože budu podepisovat novou smlouvu, a nevím, co se bude po mně chtít,“ řekl Filip Ličman.

Před pondělním mítinkem, kde poběží netradiční distanci 300 metrů překážek, si otestoval formu na neoficiálním mini závodu v Praze. „Sešlo se pár kluků ze středisek Dukly a Olympu. Běžel jsem dvakrát do devíti překážek asi 300 metrů a oba časy se mi povedly. Takže jsem zjistil, že jsem na tom dobře,“ potěšilo atleta.

„Jelikož mítink v Plzni bude prvním závodem po dlouhé době, tak se hodně těším. Je příjemné a jsem rád, že první závod je v Plzni, včetně srpnového mistrovství republiky,“ dodal Ličman.

Navzdory velké konkurenci touží v pondělí vyhrát. Na startu budou největší hvězdy z překážkářského sektoru. „Mělo by nás být do deseti. Největší konkurenti? Michal Brož, který je také ze střediska Dukly. Antonín Janetka z Bíliny má také dobrý čas na 400 metrů překážek,“ vyjmenoval běžec.

Také Filip Ličman musel kvůli koronavirové epidemii improvizovat. „Když byla vyhlášena karanténa, odjel jsem na tři týdny domů. Běhal jsem po lesích, hledal různé cesty a trasy. Bylo to docela těžké, ale všichni jsme to zvládli,“ popsal Ličman.

Po návratu do Prahy běhal se svojí atletickou skupinou v parku ve Hvězdě. „Nabírali jsme objem. Když se otevřel stadion, bylo to dobré,“ vzpomínal překážkář Škody.

Sezonní cíle upírá hlavně k srpnovému mistrovství ČR. „Uvidíme, jak to dopadne v pondělí. Pak bude republika, což je největší vrchol sezony. Takže na šampionátu chci podat co nejlepší výkon, dostat se do finále a na 400 metrů překážek se časem přiblížit padesáti sekundám,“ přeje si Filip Ličman.