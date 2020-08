Tuzemskou extraligu Plzeň začne domácím duelem 6. září proti Hranicím. „Jak Coburg, tak Aue nás prověří, mají kvalitu a patří k tomu lepšímu, s čím se v přípravě utkáme. Po docela povedeném turnaji v Jičíně opravdu uvidíme, jak na tom jsme a jestli se stále někam výkonnostně posouváme,“ řekl házenkář Talentu Michal Tonar.

Sedmadvacetiletá spojka počítá i s tím, že střetnutí s německými celky ukáže Talentu nedostatky. „Určitě jich je ještě dost, ale pak budou ještě dva týdny do startu extraligy, takže bude ještě čas pilovat. Minulý týden na turnaji v Jičíně hra docela dobře vypadala, sedá si to a už chápeme systém, který po nás trenéři chtějí,“ uvedl.

Na konfrontaci s nováčkem bundesligy i účastníkem druhé nejvyšší německé soutěže se mužstvo těší nejen kvůli tomu, že tuto sezonu vynechá evropské poháry. „Je lepší, když se v přípravě potkáváme se zahraničními soupeři a s někým novým, protože v extralize s českými mužstvy hrajeme i pětkrát šestkrát za sezonu, pokud se střetneme v play-off. Takže na jiné mančafty a různé herní styly se těšíme. Hlavně nás ale baví měřit se s celky z první nebo druhé bundesligy a zjistit, jak na tom jsme ve srovnání s nimi,“ vysvětlil Tonar.

Na turnaji v Jičíně poprvé jako soupeře zažil svého otce Michala – trenéra Zubří. „Abych řekl pravdu, tak jsem to ani moc nevnímal, protože my jsme do Jičína přijeli hodinu a půl před zápasem, rozcvičili jsme se a vlétli na to. Na přemýšlení a pocity zatím nebyl čas. Myslím si, že to všechno přijde až ve druhém kole extraligy, kdy hrajeme v Zubří a půjde o body. Bude to pro oba něco nového a uvidíme, jak se s tím popereme. Určitě ale proběhne nějaké popíchnutí,“ tvrdil několikanásobný mistr extraligy s Plzní.

Tonar věří a doufá, že se extraligová kola odehrají bez velkých omezení a s co největším počtem diváků v halách. „Opatření se mění každým dnem a do začátku soutěže se může všechno změnit. My jsme si vyzkoušeli hru bez diváků v březnu v Karviné a nebylo to ono. Pro hráče není příjemné, když je prázdná hala, protože divácká atmosféra hráče vtáhne do zápasu daleko více,“ uzavřel Michal Tonar.