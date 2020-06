Vše je připraveno, hlásí organizátoři. Sobotní Velká cena Prior v Přešticích, Memoriál Vítka Přerosta, zahájí letošní Pohár Plzeňského kraje v cross country, zkráceně PAL Cup.

Konečně se rozjede kvůli koronavirové pandemii několikrát odkládaný seriál regionálních závodů na horských kolech pro širokou veřejnost napříč věkovými kategoriemi.

PAL Cup měl původně začít už začátkem dubna, ale šířící se nákaza program výrazně změnila.

„Bez náhrady byly zrušeny závody v Ejpovicích, Městě Touškově i Domažlicích. U některých dalších závodů se měnily termíny. Dlouho to vypadalo, že se nepojede ani v Rakovníku, ale nyní pořadatelé oznámili, že závod přesunují na říjen, a uzavřou tak nakonec sedmidílnou sérii,“ uvedl hlavní koordinátor poháru Jaroslav Ryba.

Krajský seriál tak po úvodním dějství v Přešticích zavítá ještě do Stupna, Újezda u Svatého Kříže, do Plzně, na Čerchov, do Radnic a skončí v Rakovníku. Což je jediný podnik mimo hranice regionu.

„V Plzni se pojede znovu v areálu SK Rapid na Lopatárně a půjde zároveň o mistrovský závod série,“ říká Ryba.

Jako šéf stupenského Author Teamu se bude přímo podílet na organizaci tří závodů na Rokycansku. „Jak ve Stupně, tak potom ve Svaťáku (Újezdě u Svatého Kříže) a v Radnicích si účastníci na závodních okruzích užijí nové traily, které tu byly vybudovány s podporou Plzeňského kraje,“ upozorňuje prezident PAL Cupu.

A jak na bikery při závodech dopadnou platná omezení k zamezení šíření nákazy? „To hlavní je, že přihlásit se je možné pouze on-line na webových stránkách www.pal-mtb.cz a předem je třeba zaplatit i startovné. V den závodu to nepůjde,“ zdůrazňuje Ryba.

Sobotní Memoriál Vítka Přerosta v přeštickém sportovním areálu Prior zahájí už v 9.00 závod mužů Elite, U23 a Masters (nad 40 let). Následně se na trať vydají závodníci dalších kategorií, naposledy v 16.30 kluci a holky ročníku 2014 a mladší.

Ambasadorem série je znovu reprezentant a český šampion Ondřej Cink, který před lety právě v PAL Cupu odstartoval svou famózní kariéru. „Zvlášť pro mladé, začínající bikery je to pořád skvělá škola,“ prohlašuje Jaroslav Ryba.

Program PAL Cupu 2020

20. června

Velká cena Prior, Memoriál Vítka Přerosta, Přeštice

2. srpna

Horská kola Stupno

22. srpna

Horská kola Svaťák, Újezd u Svatého Kříže

12. září

Velká cena MSBA, Plzeň (mistrovství PAL Cupu)

20. září

MTB Čerchov

26. září

Velká cena Radnic

18. října

Loko MTB Cup, Rakovník