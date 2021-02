Jenže 1. liga kvůli koronaviru stojí a slovenská reprezentantka nehrála zápas přes čtyři měsíce. A tak uvítala hostování v Plzni. V prvním utkání za DHC nasázela šest branek, na vítězství proti Šale to ovšem nestačilo.

Jak jste viděla utkání, které Plzeň nakonec prohrála 23:29?

Zápas se mi hodnotí těžko. Úvod jsme měly dobrý, fungovala nám obrana. Šaľa nás ale rychlostně přehrávala a my jsme dělaly velké množství technických chyb, od kterých se odvíjí konečný výsledek.

První duel po více než čtyřech měsících jste si užila?

Ano, těšila jsem se. Už to byla opravdu dlouhá doba. Jsem moc ráda, že jsem konečně hrála..

Jak se zrodilo vaše hostování v Plzni?

Tak rychle, že ani sama nevím (smích). Jelikož se první liga nehraje, Plzeň mě požádala o hostování do konce sezony. Pro mě je to dobrá varianta, chci hrát zápasy. Koho by lákalo pořád jen trénovat.

V Lázních Kynžvart jste stihla jen čtyři zápasy, poté se 1. liga zastavila. Jak jste zvládala období individuálních tréninků?

Obtížně, trénink v hale s týmem mi chyběl. Individuální tréninky jsou fajn na kondiční a silové zlepšení, ale samozřejmě nestačí. Při přestupu jsem věřila, že se sezona normálně dohraje. Teď už myslím, že je restart první ligy nereálný.

Nelitujete zpětně přestupu do Lázní Kynžvart?

V Česku působím už šestým rokem a popravdě jsem nečekala, že se objevím na západě Čech. Ale přestupu rozhodně nelituju. V Kynžvartu mám byt i práci, v klubu jsou skvělí lidé a jsem moc spokojená.

V Plzni aktuálně působí na hostování z Lázní Kynžvart i Kristýna Königová a Veronika Dvořáková. Je pro vás plus, že nejste jediná?

Ano, je skvělé, že se s pár hráčkami znám. Škoda, že Verunka tentokrát chyběla, s ní by byla souhra ještě lepší. Zatím nám kombinace vázly, ale doufám, že se postupem času sehrajeme.

Matěj Vybíral