„Ve finále s Karvinou jsem se přiblížil desítce a myslím si, že přes deset gólů jsem dal minulou sezonu Frýdku,“ lovil Tomáš Nejdl v paměti podobný střelecký úspěch.

Potěší nastřílet 12 gólů Petržalovi, jednomu z nejlepších brankářů extraligy?

Určitě. Ale hlavně mě těší výhra, kterou jsme zvládli i bez Škváry (Milan Škvařil). Těší mě, že jsem konečně podal nadstandardní výkon, protože delší dobu to ode mě nebylo ono. Byl to zápas, ve kterém mi vyšlo skoro všechno, na co jsem sáhl.

Hru jste oživil už doma proti Kopřivnici, kdy vás trenér poslal na hřiště v průběhu hry. Dostáváte se tedy do formy?

Doufám, že výkony mají vzrůstající tendenci, že budou pokračovat. I když nevím kam, protože na Dukle to dopadlo nadstandardně. Snad mi střelecká forma vydrží .

Jaká byla Dukla soupeřem, když ji srovnáte ze série semifinále play-off 2021?

Zápasy základní části a play-off se dají těžko srovnávat. Dukla ale vyměnila pár hráčů a její mužstvo se ještě hledá a asi to bylo na hře znát. Nebyl to ovšem lehký zápas a vyšší náskok se netvořil úplně sám.

V pátek vás čeká 3. kolo Českého poháru na palubovce prvoligových Strakonic. Co od zápasu jako odchovanec Strakonic čekáte?

Upřímně nevím, a to i vzhledem k tomu, že spousta kluků ze Strakonic měla zdravotní problémy. Takže nevím, v jaké sestavě nastoupí. Moc se těším, až si zahraju doma. Možná se na hřišti potkám s nejmladším bráchou, což se mi jako soupeři ještě nestalo. To bude takové speciální. Zatím jsem nehrál ani proti Strakonicím.

Hecovali jste se s bratry?

Adam je zraněný, ale předpokládám, že nastoupí Marek, kterému je osmnáct a hostuje i v plzeňském dorostu. Ještě jsem neměl šanci se s ním hecovat, ale určitě k tomu před zápasem dojde.

Strakonice sice hrají první ligu, ale podcenění není na místě.

Nevyplatí se podcenit nikoho už vzhledem k tomu, že Frýdek-Místek vypadl s prvoligovým Vsetínem. Budeme muset pracovat naplno jako s kterýmkoliv soupeřem.